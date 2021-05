Histórias de relacionamentos reais para escutar de graça

“Mãe, meu pai não é meu pai?”. O silêncio toma conta do ambiente e, como um clique, a história de uma família muda de forma inesperada. O desenrolar dessa trama faz parte do episódio de estreia do podcast Nós, que vai ao ar hoje no Spotify. Histórias reais de amor, afeto, encontros e desencontros compõem o programa gratuito – basta fazer o cadastro de usuário Free.

O podcast é a apresentado por Sarah Oliveira e Roberta Martinelli – respectivamente conhecidas por seus trabalhos na MTV e GNT e na TV Cultura, Deezer e Rádio Eldorado. Terá 24 episódios veiculados às segundas-feiras no serviço de streaming de música. “Tem histórias looooucas também, viu?”, gargalha Sarah. “Tem clube de suingue, repressão sexual e a história da pessoa que dá a volta por cima”, revela.

Todos os causos foram relatados por ouvintes e surgiram de forma despretensiosa, ao longo dos programas que cada uma apresenta. Radialistas de formação, as duas não podem escutar uma boa história que prontamente ficam com os ouvidos atentos (a repórter que vos fala, por exemplo, se viu respondendo sem sentir às perguntas das duas entrevistadas que demoraram de desconectar do papel de entrevistadoras).

Revelações

No episódio de abertura, que dura aproximadamente 30 minutos, o ouvinte tem contato com os relatos emocionantes de um pai e uma filha que têm sua relação transformada quando ela descobre, por pura intuição, a verdade que estava escondida. “Não lembro se meu pai ou minha mãe disse: ‘Calma, vamos conversar’. Meu mundo desabou”, revela Julia. Ela foi entrevistada por Sarah, ele, Reinaldo, por Roberta.

A cada episódio, um relacionamento é apresentado no podcast. Sarah sempre conversa com uma pessoa e Roberta com outra. O ouvinte escuta as duas versões e, no final, as duas apresentam uma reflexão sensível sobre o tema. “São vários tipos de amores e uma reflexão no final. Mas não é uma moral da história”, avisa Sarah.

“Impossível falar de bem-estar nesse momento que estamos vivendo, mas já que a gente não está podendo se encontrar, o que é possível é abraçar essas pessoas, essas histórias”, comenta Sarah. O contato com os relatos reunidos no podcast Nós mostra “que existem vidas diferentes das nossas”, destaca a apresentadora, que foi eleita a melhor radialista de 2020 no WME Awards by Music2!.

“O Brasil é enorme, são vários brasis dentro do Brasil e é tão legal a gente ver que existem mulheres e homens diferentes. Uma das alegrias desse momento, fora a saúde dos nossos filhos, é colocar esse podcast no ar”, agradece. “Quando as histórias são simples e verdadeiras, as pessoas se conectam. A arte transforma a gente de forma visceral. A gente sai de lá exaurida, porque reflete muito”, acrescenta, sobre o programa.

Assim como Sarah, Roberta gosta do contato íntimo e sussurrado proporcionado pelo rádio e ela própria passou a consumir mais podcasts durante a pandemia. “Foram meus momentos de aconchego e carinho”, justifica a apresentadora. Já faz um tempo que esse tipo de produto vem sendo consumido, mas Roberta reconhece que houve um aumento significativo na pandemia.

“Quando a gente saía, encontrava pessoas sem querer, encontrava e conversava sobre assuntos diversos. Eu ia até a esquina, encontrava uma senhora que me contava uma história, ficava chocada e voltava pra casa comentando aquilo”, comenta Roberta, sobre o “quê de imprevisibilidade” que se perdeu com a quarentena. “O podcast é uma maneira de aglomerar na mente, sabe? Quando percebo, estou longe”, compara.

A apresentadora acrescenta, ainda, que a ideia do podcast Nós era “que a gente pudesse contar histórias que inspirassem e transformassem vidas no momento em que estamos com as nossas vidas bloqueadas” e “que está difícil viver”.

