Hoje, centenário de Clarice Lispector, escritora ganhará novo site bilíngue

Considerada um dos maiores nomes da literatura brasileira, Clarice Lispector é autora de uma vasta obra, que inclui romances, contos, crônicas e textos infantojuvenis. Nesta quinta-feira (10), data do seu centenário, o Instituto Moreira Salles (IMS) inaugura um novo site dedicado à escritora: www.claricelispector.ims.com.br.

O lançamento faz parte da iniciativa Hora de Clarice, que foi idealizada pelo próprio IMS em 2011, para celebrar o aniversário da escritora.

Amplamente traduzida e divulgada, a obra de Clarice é cada vez mais lida pelo grande público e comentada pela crítica internacional, colocada ao lado de autores como Virginia Woolf, Franz Kafka e Katherine Mansfield. Diante da repercussão da obra de Clarice no exterior, o IMS lança o site em versão bilíngue: português e inglês.

O portal reúne fotos, manuscritos, áudios, vídeos, cartas, aulas e textos críticos, em grande parte proveniente do acervo de Clarice, sob a guarda do IMS desde 2004. Entre os destaques, está, por exemplo, uma aula em vídeo de Yudith Rosenbaum, professora da FFLCH-USP, na qual ela analisa em detalhes o conto “Felicidade clandestina”, publicado pela escritora no volume homônimo de 1971.

O consultor de literatura do IMS, Eucanaã Ferraz, comenta a concepção do projeto: “O site é dividido em dois grandes modos de navegação: um ambiente de livre fruição, que apresenta a vida e obra de Clarice em forma narrativa, e outro voltado para estudo e pesquisa”.

No primeiro ambiente, destaca-se o belo e arrojado design gráfico e a navegação atraente. O público mergulha na obra e na vida de Clarice a partir de um percurso poético e afetivo. Fotos, frases, cartões-postais, manuscritos e entrevistas, entre outros materiais, surgem de diferentes modos na tela, numa experiência rica, cheia de surpresas. Textos e imagens são relacionados livremente, de forma a explorar memórias, reflexões, espantos e perplexidades da autora.

Como num fluxo narrativo contínuo, surgem, por exemplo, um vídeo do filho da escritora, Paulo Gurgel Valente, comentando a relação com a mãe; o áudio de uma entrevista que a autora concedeu ao Museu da Imagem e do Som, em 1976, na qual ela comenta sua formação como advogada; um vídeo de Maria Bethânia interpretando um fragmento do livro Água viva; páginas da revista Senhor; a crítica feita por Antonio Candido para Perto do coração selvagem, primeiro livro de Clarice; o retrato da autora realizado pelo célebre pintor Giorgio de Chirico, em 1945; tudo repetido numa espécie de loop.

Já o campo de estudo do site é voltado tanto para alunos escolares quanto para pesquisadores acadêmicos. Disponibilizam-se aqui: uma cronologia ilustrada da autora; a seção Livro a Livro, que traz todos os livros de Clarice, acompanhados de textos que apresentam as obras, escritos por especialistas para o site.

Há ainda aulas em vídeo, ministradas por estudiosos como Evando Nascimento, Nádia Battella Gotlib e José Miguel Wisnik, além de uma ampla bibliografia sobre a obra de Clarice, que o visitante pode acessar por meio de filtros, procurando os temas e as abordagens que mais o interessem.

Entre os itens de acervo, digitalizados e transcritos, estão cadernos da escritora, pouco conhecidos ou inéditos, que acabam de chegar à coleção do IMS, e dezenas de cartas enviadas por Clarice ao longo de sua vida para suas irmãs ou para personalidades como os escritores Erico Verissimo e Mário de Andrade e o ex-presidente Getúlio Vargas. Estão disponíveis também uma série de manuscritos, de obras como A hora da estrela e Um sopro de vida.

A seção Postagens é atualizada permanentemente, oferecendo textos breves sobre aspectos da obra clariceana, mas também registrando o que se passa no mundo editorial, artístico e acadêmico em torno da escritora.

Segundo Eucanaã Ferraz, trata-se de um site "ambicioso, à altura de Clarice Lispector, que alia perfeitamente a beleza sensível e a tecnologia, a navegação lúdica e o banco de dados mais robusto, portanto, reúne num só lugar a responsabilidade da pesquisa e o prazer descompromissado".

Exposição em 2021

Em julho de 2021, o IMS Paulista abrirá uma exposição em homenagem a Clarice Lispector. A mostra estava prevista para este ano, mas, devido à pandemia, foi postergada. Intitulada Constelação Clarice, não será estritamente biográfica. Os curadores − Eucanaã Ferraz e Veronica Stigger − conceberam a mostra como uma grande teia de artes visuais em torno de temas da obra da autora. Será composta por pinturas, esculturas, desenhos e vídeos de artistas mulheres que produziram contemporaneamente a Clarice. Além disso, haverá um núcleo com documentos, livros, fotografias e outros documentos.

Acervo sobre Clarice no IMS

O acervo de Clarice Lispector está sob a guarda do IMS desde 2004, sendo formado por uma biblioteca de cerca de 800 livros e um arquivo com documentos, entre os quais manuscritos dos romances A hora da estrela e Um sopro de vida, correspondências, um caderno de notas, entre outros itens.

Além de promover a Hora de Clarice, o IMS já homenageou a escritora com o volume duplo (17-18) dos Cadernos de Literatura Brasileira. Também lançou o livro Clarice Lispector – Figuras de escrita, de Carlos Mendes de Sousa, e organizou a mostra Clarice, pintora, exibida em 2009 no IMS Rio. Em 2012, lançou um site dedicado a ela e os e-books Na cavidade do rochedo: a pós-filosofia de Clarice Lispector e Clarice, ela, de Roberto Corrêa dos Santos.