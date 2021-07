Homem agride companheira em Gandu; mulher estava com bebê no colo

Um homem agrediu a companheira, que no momento das agressões estava com um bebê no colo, na cidade de Gandu, no baixo-sul da Bahia.

As agressões foram filmadas pelo pai do suspeito, que em um determinado momento tentar conter o suspeito, mas também é agredido. Além do bebê, uma outra criança de colo também aparece nas imagens no local onde acontece a agressão.

O homem foi identificado como João Pedro Barreto. Nas imagens, o pai de João Pedro pede que ele para de gritar e afirma que o choro do bebê teria sido causado pelo agressor. Além de xingamentos e tapas na mulher, o homem também ofende a criança.

Em determinado momento, a mulher pede socorro. De acordo com a Polícia Civil, após as agressões, o suspeito sofreu uma tentativa de linchamento por moradores do local. O caso foi registrado na delegacia de Gandu, e um mandado de prisão preventiva contra o suspeito foi solicitado à Justiça. Não há informações sobre o estado de saúde da mulher.

ATENÇÃO: IMAGENS FORTES