Homem-Aranha, Lanterna Verde e Batman são presos por delegada Tanos no Ceará

Homem Aranha, Lanterna Verde e Batman foram presos nesta tarde de segunda-feira (13) em Fortaleza por Tanos. Sim, a delegada titular do 9º Distrito Policial (Mucuripe), Malake Waked Tanos. Segundo ela, três homens que trabalhavam em um trenzinho na avenida Beira Mar como as personagens são traficantes e integrantes de uma facção criminosa.

De acordo com Tanos, em sua conta no Instagram, eles foram encontrados com coletes balísticos de propriedade da PM, além de armas. “Sempre ia com a minha filha toda semana passear no trem da alegria da Beira Mar. Um deles até me reconheceu aqui na Delegacia”, contou a delegada.

E ela faz um comentário: “Cuidado com seus filhos. Lá não é lugar seguro para a diversão deles. Fiquem atentos”. De acordo com Malake, durante a prisão, os homens atiraram na PM. As informações são do O Povo.