Homem de 33 anos é o mais novo a morrer por coronavírus no Brasil

Um homem de 33 anos é o brasileiro mais jovem a morrer por conta do coronavírus. A vítima, que morava em São Paulo, tinha uma doença prévia que agravou o seu quadro. Segundo o G1, a enfermidade ainda não foi divulgada pela secretaria de Saúde paulista.

Até a tarde desta segunda-feira (23), o Brasil registrou 30 mortes na capital paulista, e quatro no estado do Rio, nas cidades de Niterói, Miguel Pereira, Petrópolis e Rio de Janeiro.

Nesta segunda foram confirmadas mais oito mortes em São Paulo. Além do homem de 33 anos, há entre os mortos cinco homens (68, 75, 76, 77, 78 anos) e duas mulheres (80 e 88 anos).

A idade dos óbitos comprova que os idosos são o maior grupo de risco. Ainda de acordo com o G1, entre as 30 mortes da cidade de São Paulo, 28 foram idosos. No sábado (21), a cidade também registrou a morte de Antonio Brito dos Santos, de 49 anos. O manobrista morava no Limão, na Zona Norte da capital paulista, e já tinha feito tratamento para tuberculose, uma doença que afeta os pulmões.

Apesar das mortes em todo o mundo se concentrarem entre os idosos, dados de outros países apontam que o vírus circula bastante entre os mais jovens. Na China, por exemplo, ainda em fevereiro, quando o país tinha cerca de mil mortes, 26 das vítimas tinham menos de 39 anos.