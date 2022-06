Homem deixa celular falso como pagamento em posto de combustível de Fortaleza

Um homem que abasteceu o veículo em um posto de combustível em Fortaleza deu um celular como garantia, após dizer que não tinha dinheiro. Aparentemente, o aparelho seria um iPhone de última geração. No entanto, no dia seguinte, além de não ter aparecido para realizar o pagamento, os funcionários tiveram a surpresa: o celular era falso. O caso aconteceu no último fim de semana, mas o bairro da ocorrência não foi informado.

Ao abrir o aparelho, os funcionários verificaram as câmeras eram falsas, tendo sido colados na parte traseira do celular. O POVO obteve as imagens do circuito de segurança que mostram o indivíduo e também as imagens do aparelho sendo desmontado. Veja o vídeo:

Não há informações sobre abertura de Boletim de Ocorrência (B.O).