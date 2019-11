Homem é encontrado morto após ser ridicularizado em programa de TV

Um homem foi encontrado morto em casa, em Londrina, após ser ridicularizado durante um telejornal do SBT, na última terça-feira (12). a reportagem do jornal "Primeiro Impacto" o mostrou pendurado em uma fiação da rua, dizendo que queria morrer.

O apresentador Marcão do Povo disse que o gesto extremo ocorreu após a descoberta de uma traição conjugal. Segundo informações do colunista Mauricio Sycer, o apresentador colocou como música de fundo "Desça daí seu corno", e depois emendou: "Você ganhou um par de chifres, não foi asas para voar. Você não é o único corno do Brasil, fique tranquilo. Chifre é que nem consórcio: a qualquer momento você é contemplado".

O repórter Felipe Macedo também fez piada com o caso. "Se todo corno fosse subir em fio depois de levar chifre, ia faltar fiação elétrica no Brasil todo". E prosseguiu rindo: "É o corno elétrico. Os amigos avisam: a tua mulher está te chifrando. E ele diz: tô ligado".

Após se pendurar na fiação - que era de telefone, por isso ele não tomou choque -, ele cai no chão e sai andando. Ele foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e liberado em seguida.

Estas imagens teriam sido captadas na noite de segunda-feira (11). A reportagem foi exibida por volta das 9h da terça. O homem foi achado morto no final da manhã, por volta das 11h.

Abalada com a morte e sob efeito de medicamentos, a viúva, Simone do Nascimento Soares, quer que o SBT se desculpe publicamente no mesmo espaço onde o marido foi ridicularizado. "Eu só quero que quem prejudicou meu marido que se retrate ou fale em rede nacional. Ninguém sabia o que meu marido estava passando. Ele não conseguia trabalhar, o INSS cortou o benefício. Acabou com a vida dele, acabou com tudo. Se eu não tivesse um menininho, teria cometido uma loucura", diz.

Segundo ela, o marido tinha depressão e estava sob efeito de medicamentos quando tudo aconteceu. "A gente tinha dado um tempo, mas naquele dia ele estava dopado de remédios e ainda bebeu. E as pessoas diziam coisas sem sentido. Ele imaginava uma coisa, na cabeça dele era aquilo mesmo". Procurado pelo blog, o SBT disse que não iria se pronunciar. Marcão do Povo, que se recupera de uma cirurgia no joelho, também não quis falar, mas indicou o seu advogado. "Não houve qualquer incitação ao suicídio na matéria", disse Rannieri Cavalcanti Lopes. "Foi uma brincadeira normal que o Marcos faz sempre no programa".

Você precisa de ajuda?

Lista de locais que oferecem apoio e tratamento gratuitos ou por valores sociais em Salvador

Centro de Valorização da Vida (CVV): Oferece apoio emocional. O atendimento é através do telefone 188, funciona 24 horas por dia.

Unijorge: Oferece apoio psicológico gratuito, no campus da Avenida Paralela, em Salvador, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 22h, e aos sábados das 8h às 12h. Tel.: 3206-8489.

Universidade Federal da Bahia (Ufba): Oferece tratamento psicológico e terapia gratuitos na Estrada de São Lázaro, 170, São Lázaro. Tel.: 3235-4589.

Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública: Oferece gratuitamente sessões com psicólogos na Clínica de Psicologia, na Avenida Dom João VI, 275, em Brotas. Tel.: 3276-8259.

Instituto Junguiano da Bahia (IJBA): Sessões de terapia junguiana com valores sociais (abaixo de R$ 50) na Alameda Bons Ares, 15, Candeal. Tel.: 3043-7049.

Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC): Psicoterapia gratuita individual, grupal e familiar no campus da Avenida Paralela, 8812 (Tel.: 3281-8073), e

no campus do Comércio, na Praça da Inglaterra, 6, Edf. Big (Tel.: 3241-6892).

Uniruy Wyden: Atendimento gratuito de psicologia no Núcleo Integrado de Saúde, que funciona no campus Rio Vermelho. A inscrição pode ser feita presencialmente ou através do telefone (71) 3205-1745.

Unifacs: O atendimento acontece no Núcleo de Estudos e Perícias Psicológicas (Neppi), que fica na Rua Cardeal da Silva, 132, na Federação.

Os telefones são: (71) 3271-8119 (recepção) e (71) 3273-9561 (coordenação).