Homem é morto a tiros em via pública no bairro de Fazenda Coutos

Um homem foi morto no bairro de Fazenda Coutos na noite deste domingo (21). De acordo com a Polícia Militar, policiais foram acionados devido a informações referentes a um roubo e a um homem baleado na rodovia BA-528. Além disso, receberam a informação de que o veículo ocupado pelo suspeito dos crimes teria capotado no local do fato.

A PM afirma que, ao chegar no local, encontrou morto um homem, identificado como Maicon Batista Silva, de 20 anos, e o automóvel comprometido. O carro foi encaminhado ao pátio da Transalvador e os três ocupantes do veículo foram direcionados para a Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada.



Em nota, a Polícia Civil declarou que a 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS) vai apurar as circunstâncias, autoria e motivação da morte. “Uma equipe do Serviço de Investigação de Local de Crime (Silc/DHPP) foi acionada, expediu as guias periciais e o corpo foi removido ao IML”, diz a Polícia.