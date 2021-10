Homem é morto com diversos tiros no Vale do Ogunjá

Um homem foi morto a tiros na manhã desta segunda-feira (4), no Vale do Ogunjá. O corpo ficou estendido na via, coberto por um lençol, chamando atenção de quem passava pelo local.

Segundo informações da Polícia Civil, a vítima foi identificada como Gilmar Mesquita dos Santos. Ele foi atingido por diversos disparos. Um grupo teria sido responsável pelo ataque ao homem.

(Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO)

Uma equipe da da 26ª CIPM foi até o local, isolou a área e acionou o Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc) para remover o corpo e realizar perícia.

A investigação do crime deve ser iniciada pela 1ª DH/Atlântico.

Segundo informações da TV Bahia, moradores da região ouviram disparos por volta das 5h, e o corpo foi encontrado com as mãos amarradas. Familiares relataram que a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas.