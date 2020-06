Homem é preso após ser flagrado com 540 mil maços de cigarros contrabandeados

Um homem que não teve a identidade divulgada foi preso na noite de domingo (7), após ser flagrado transportando 540 mil maços de cigarros contrabandeados de origem estrangeira. A prisão foi efetuada por policiais rodoviários federais na BR 116, na região de Feira de Santana. O caminhão usado para transporte dos cigarros também foi apreendido.

Em nota, a PRF informou que, durante fiscalização ostensiva de combate ao crime, os policiais abordaram um caminhão com placas de Santa Catarina e suspeitaram que o veículo estivesse carregado com material ilícito. Foi então que decidiram abrir o compartimento de carga. Dentro do baú, os agentes localizaram centenas de caixas, totalizando 540 mil maços de cigarros contrabandeados de origem estrangeira.

O motorista foi preso por contrabando e encaminhado, com o veículo e a carga, para a Polícia Federal em Salvador. O crime de contrabando prevê pena de dois a cinco anos de prisão.