Homem é preso com maconha na Gamboa durante operação da PM

Um homem foi preso na manhã desta quinta-feira (2) por policiais militar durante a operação da corporação na Gamboa, na Cidade Baixa.

Segundo a PM, os policiais do Patamo do Batalhão de Choque flagraram o homem em posse de maconha - a quantidade não foi informada. Ele se recusou a mostrar os documentos na abordagem e foi levado, com a droga, para a Central de Flagrantes.

No local, foi verificado que ele já tinha passagens por tráfico e tentativa de feminicídio.

A operação na Gamboa continua.

Operação

Os moradores da Gamboa de Baixo amanheceram com o bairro sitiado nesta quarta-feira (1º). Uma operação conjunta das polícias Civil e Militar levou policiais de diversas unidades para as entradas e saídas da comunidade. Cães, drones, lancha e até um helicóptero foram empregados na busca pelos criminosos. A ação ocorreu após a divulgação de vídeos da noite de terça-feira, 31, que mostram homens exibindo armas e fazendo ameaças nas proximidades.

Os próprios bandidos filmaram a situação, que aconteceu na Avenida Lafayete Coutinho (Contorno). Nos vídeos, eles aparecem exibindo armas em direção aos motoristas que trafegam pela via, mas não mostram a face. É possível ouvir frases como “bota a cara para ver o que acontece” e “é tudo nosso”. Pelas imagens, não é possível determinar quantos criminosos aparecem nos vídeos.

A polícia acredita que a ousadia tem relação com a disputa pelo tráfico de drogas no bairro e seria uma tentativa de intimidar rivais. Dois homens foram assassinados a tiros na comunidade, no sábado (28). Segundo a Polícia Civil, as vítimas foram identificadas como João Carlos da Anunciação Conceição, 36 anos, e Ulisses de Jesus Gomes Junior, 19, mas não foram divulgados detalhes da ocorrência para não atrapalhar o andamento das investigações. Existem relatos de que pessoas foram obrigadas pelos traficantes a sair de suas casas.