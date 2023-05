Homem é preso suspeito de estuprar mãe enquanto dormia e tacar fogo no sofá da casa

Um jovem de 18 anos foi preso no último sábado (27), após ser suspeito de estuprar a própria mãe enquanto ela dormia. O caso aconteceu no município de Itaueira, no sul do Piauí

A Polícia Militar foi chamada para atender uma ocorrência no local após a população se reunir para linchar o homem, que também teria tacado fogo no sofá de casa.

De acordo com informações do G1, a mãe revelou na delegacia que o abuso sexual aconteceu depois de ter ingerido bebida alcoólica e não foi a primeira vez que o filho cometeu o crime. Segundo a vítima, o rapaz já praticou abuso outras vezes com a mãe, além de se masturbar na frente dela e da irmã menor, uma menina de 11 anos.

Após a prisão, a polícia descobriu que o jovem já tem passagens por furto e roubo quando ainda era menor de idade.