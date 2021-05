Homem é visto andando completamente nu na BR-101; vídeo

Um homem foi flagrado andando nu em um trecho da BR-101 próximo a cidade de Guarapari, no Espírito Santo, por volta das 12h desta segunda-feira (24). Assista:

De acordo com a Gazeta do Espírito Santo, o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, concessionária responsável pela via, informou que aberto um chamado através do Corpo de Bombeiros relatando que uma pessoa andava nua próximo ao km 335 da rodovia federal.

Uma viatura chegou a ser acionada. Mas, após uma varredura na região, o pelado não foi localizado.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que também foi acionada, mas o trecho por onde o homem andava era de responsabilidade da Polícia Militar de Guarapari.