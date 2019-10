Homem furta carro para sair com travestis e acaba sendo roubado por elas

Um homem de 35 anos furtou um carro em Cuiabá (MS) por um motivo inusitado: usá-lo para poder levar duas travestis para um motel. Entretanto, a ideia de ter uma noite de prazer com as profissionais do sexo acabou saindo com a culatra, com as duas "re-roubando" o veículo.

De acordo com o site O Livre, o caso inusitado foi registrado no Distrito Industrial de Cuiabá. O furto aconteceu no domingo (27), por volta das 16 horas. Após os serviços prestados, a dupla saiu do motel levando o veículo. Depois, elas exigiram um resgate de R$ 2 mil.

O suspeito confessou à polícia que levou o carro que não lhe pertencia. Disse ainda que fez isso para sair com as supostas travestis. O boletim de ocorrência narra que o proprietário do veículo o deixou estacionado em um posto de combustíveis. O homem de 35 anos, então, o furtou.

Na companhia das duas, ele teria ido até um motel, onde todos usaram drogas. Antes que ele pudesse sair, no entanto, as duas teriam pegado o carro e ligado para ele, pedindo o resgate.

O suspeito foi preso nos arredores do posto. À polícia, além de toda essa história, disse que até pagou as travestis para ter o carro de volta e que o deixou novamente no lugar onde o havia encontrado.

No entanto, uma equipe da Polícia Militar foi até o local indicado e não encontrou nada. O carro segue desaparecido e o caso vai ser investigado pela Polícia Civil.