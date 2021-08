Homem não devolve carro para locadora e é preso na BR-324

Um carro alugado em São Paulo, em maio de 2020, foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde desta terça-feira (3) na BR 324 em Amélia Rodrigues (BA). O condutor de 22 anos do veículo VW/Gol foi abordado e, durante a fiscalização, os agentes constataram que se tratava de um automóvel registro de apropriação indébita - crime que consiste na posse de um bem sem o consentimento do proprietário.

A equipe entrou em contato com a empresa responsável pelo veículo que informou ter realizado, à época, um boletim de ocorrência na 53ª Delegacia do Parque do Carmo (SP).

O motorista confessou que deixou de efetuar o pagamento do aluguel e que não devolveu o veículo na data prevista em contrato. Ele foi detido e conduzido para a delegacia de Polícia Civil local para o registro da ocorrência.