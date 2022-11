Homenageando Letieres, Festival Salvador Jazz volta a acontecer em dezembro

Depois de um hiato de dois anos, por conta da pandemia, o Festival Salvador Jazz volta a acontecer, nos dias 3 e 4 de dezembro, no Largo da Mariquita, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. O evento, de acordo com informações do Alô Alô Bahia, fará uma homenagem ao músico e instrumentista, Letieres Leite, que faria aniversário no dia 8 de dezembro.

O festival é aberto ao público e ao longo de dois dias, promoverá oito shows e dois workshops de formação totalmente gratuitos, proporcionando o acesso a cultura e a arte. Dentre as atrações já confirmadas estão a Orkestra Rumpilezz , Amaro Freitas e IFÁ, que promoverão um verdadeiro intercâmbio cultural no bairro mais boêmio da cidade. Outras atrações serão divulgadas em breve.

O Festival Salvador Jazz é uma produção da Maré Produções Culturais, conta com o patrocínio da Larco Distribuidora, realização da Secretaria Especial da Cultura e Ministério do Turismo e co-realização da Prefeitura de Salvador, por meio da Saltur.

