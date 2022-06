Horóscopo de 18/6: veja previsões para este sábado

Data estelar: Vênus e Saturno em quadratura.

Dá vontade de ter sabido na juventude o que se sabe na maturidade, porém, se fôssemos maduros na juventude, ela não seria juventude, porque não teríamos conseguido ser tão inconsequentes e inocentes quanto ela, enquanto acontecia, nos permitia ser.

Cada idade tem seu encanto e suas dificuldades, portanto, na prática isso significa que o ser humano e encantador e difícil em todas as idades, nunca estando completamente contente com o que experimenta, sempre sentido algo faltando, sendo essa a base de todos os desejos.

Os orientais quiseram ensinar os ocidentais a parar de desejar, mas, francamente, esse experimento não dá certo por aqui, e só nos resta aprender a desejar direito para que, com nosso encanto e dificuldade, produzamos beleza e harmonia como resultado de nossos desejos.

ÁRIES: Evite esperar que suas ordens sejam cumpridas sem desvio algum, nem muito menos que sejam interpretadas exatamente como você deseja. Se quiser que tudo seja de acordo com suas ordens, a únicas saída é você fazer tudo.

TOURO: É legítimo cobrar de si um pouco de melhoria no desempenho, porque, no fundo, sua alma sabe que pode fazer tudo muito melhor, que tem muito mais para oferecer. Porém, a preguiça, a eterna inimiga, está sempre por aí.

GÊMEOS: As melhores coisas que você imagina para este momento, neste momento são improváveis, porque as circunstâncias não favorecem. Milagres acontecem, mas somente quando imprescindíveis. Seria esse o caso agora?

CÂNCER: Há momentos em que se torna necessário tomar algumas atitudes tensas, que encontram resistência no ambiente e nas pessoas. Porém, alguém tem de fazer o que seja impopular e aparentemente antipático. Quem será?

LEÃO: Muito mais poderia ter sido feito, e o resultado seria evidente agora. Porém, o que ficou evidente é que, apesar dos esforços, muito menos do que o pretendido foi conquistado. Não importa, a vida continua, tudo certo.

VIRGEM: Enquanto você pensa positivo, assegure uma ação positiva também, porque só assim fechará o cerco e conseguirá conduzir seus interesses ao objetivo ansiado. Pensar positivo sem nada fazer é lindo, mas pouco prático.

LIBRA: Nada melhor do que o próprio exemplo para transmitir uma informação, porém, isso não significa que as pessoas notarão o exemplo, porque se encontram com a cabeça em outro lugar, cheias de preocupações. É assim.

ESCORPIÃO: Perder tempo com conflitos inúteis é uma tentação, porém, seria mais sábio tocar a bola para frente, recombinando tudo e reiniciando o sistema, para que o dinamismo volte a tomar conta da situação.

SAGITÁRIO: Há dias em que tudo parece conspirar e quebrar ao mesmo tempo, ou não responde às suas ordens como habitualmente. Diante desse cenário, o melhor é dar risada, porque não há conspiração, apenas coincidências estranhas.

CAPRICÓRNIO: Se você quiser que os planos sejam executados de acordo aos seus interesses e expectativas, a única chance disponível é você controlar pessoalmente cada um dos detalhes envolvidos. É possível, mas difícil.

AQUÁRIO: Com boa vontade, tudo se soluciona, mas tem de ser boa vontade prática, e não apenas a emissão de boas vibrações, as quais podem ser muito úteis, porém, sem a prática nada de bom aconteceria, só decepção. Melhor não.

PEIXES: Cobrar de outrem o que nem você faria é a melhor forma de instalar tensões inúteis e contraproducentes nos relacionamentos. Dito assim, pareceria que ninguém faria algo do tipo, porém, na prática, é muito comum acontecer.