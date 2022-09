Horto Florestal ganhará nova alameda com espaços de lazer e convivência; veja imagens

Um projeto de requalificação ainda inédito em Salvador será apresentado na noite desta quarta-feira (21) no Almacen Pepe do Horto Florestal. A região vai passar por uma evolução urbanística através de requalificação de ruas, construção de novas praças e entrega de novos mobiliários urbanos.

Quando estiver pronto, o novo espaço público da cidade, batizado de Horto Boulevard, vai oferecer zonas verdes, com ruas arborizadas e hortas ligando trechos importantes do bairro, estimulando desta forma os deslocamentos a pé, já que a maioria das necessidades cotidianas próximas.

O objetivo é despertar o sentimento de pertencimento ao bairro tanto por moradores quanto por visitantes. A ideia, de acordo com seus idealizadores, é que o Horto Boulevard coloque a região em sintonia com os grandes centros urbanos mundiais, como o Parque de Sceaux, Paris e Westminster, em Londres, além de contribuir para a manutenção de características essenciais que fazem do Horto Florestal um dos endereços mais sofisticados e valorizados do Estado.

A iniciativa é fruto de um movimento coordenado por empresários de diferentes segmentos da região que comandam as empresas Amorim Barreto Empreendimentos, Capa Concepts, Grupo Civil, Costa Andrade, Dona Empreendimentos, Franisa, GVF Empreendimentos, Inova Empreendimentos, Leão Engenharia, Almacen Pepe, MVL Incorporadora, Pelir Engenharia, Prima Empreendimentos, Acciona, Santa Helena Construção e SBR Empreendimentos.



O projeto conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Salvador, da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia - Ademi-BA e da Associação dos Moradores, Condomínios, Proprietários de Residências Unifamiliares e dos Comércios do Horto Florestal - Amo Horto.

“O Horto Boulevard é uma iniciativa singular que une 15 empresas do mercado imobiliário, o Pepe e a Prefeitura Municipal com um mesmo ideal: Transformar e requalificar a cidade, trazendo bem-estar e segurança para os atuais e para os novos moradores do bairro”, explica Marcos Melo, presidente do projeto.

Importantes ruas do Horto Florestal vão receber nova pavimentação, priorizando a boa convivência entre pedestres e carros, a criação de espaços para lazer e praças para atividades culturais. O portal do Horto Boulevard será ao lado do Almacen Pepe, na Avenida Santa Luzia, onde árvores de floração amarela, como a Chuva de Ouro, vão colorir a praça de boas-vindas para a população.

A Rua da Sapucaia terá um túnel verde para receber moradores e visitantes, que vão contar com novos mobiliários urbanos. A Rua do Cedro vai se transformar em uma rua compartilhada conectando pessoas, carros e natureza em harmonia total, repleta de ipês rosas. Já a Praça da Rua do Cedro vai oferecer espaço para a prática de atividades físicas e uma área para pets.

“Esse projeto é a materialização da consciência das empresas do mercado imobiliário quanto ao seu papel transformador do ambiente urbano. Empreendimentos imobiliários vão muito além do produto final em si, pois impactam a vida das pessoas e de todo o seu entorno”, aponta Luciano Carneiro, vice-presidente do projeto.

