Hotel de O Iluminado está aberto; você teria coragem de dormir lá?

Dirigido por Stanley Kubrick, O Iluminado (1980) se tornou um clássico do suspense e, claro, o cenário foi um dos responsáveis por dar um ar ainda mais assustador à história. Mas, o hotel onde o filme foi filmado realmente existe - e aceita reservas.

Segundo o History Daily, as cenas externas d'O Iluminado foram filmadas no Timberline Lodge, em Oregon, EUA. O lugar foi construído em 1938 e se tornou um marco histórico do país e onde Kubrick fez um dos maiores sucessos da carreira.

No entanto, esse não é o lugar que inspirou Stephen King, autor original da história, a criar o Hotel Overlook. Em 1973, King e a esposa se hospedaram no The Stanley por uma noite. O hotel fica localizado no Colorado e muitos relatam como ele também é mal-assombrado.

O ator Jack Nicholson em cena clássica do filme O Iluminado (divulgação)

O casal dormiu no quarto 217, o mais famoso do prédio e, naquela noite, eram os únicos hóspedes em todo o hotel. No entanto, King sentiu outra presença ali. Essa experiência o permitiu explorar a imaginação e criar O Iluminado.

De acordo com o Locations Hub, o quarto 217 se tornou o mais famoso por conta de uma lenda. Em 1917, a governanta Elizabeth Wilson estava acendendo as lanternas do local quando uma delas pegou fogo, fazendo o chão abaixo dela se abrir. Wilson caiu, mas sobreviveu à queda. Mesmo assim, muitos hóspedes afirmam ver o espírito dela no quarto.

Além disso, o quarto andar do The Stanley também é repleto de histórias assustadoras de luzes apagando e acendendo sozinhas e sombras misteriosas nas janelas. No entanto, os fãs de mistério parecem não ter medo, pois o hotel tem reservas muito disputadas. E, assim como o Timberline Lodge, The Stanley também está aceitando visitas.