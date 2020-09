Hulk Paraíba revela que traiu Iran durante todo casamento: 'Vivia vida de solteiro'

O jogador Hulk Paraíba se posicionou nesta segunda-feira (7) sobre a polêmica envolvendo seu relacionamento com Camila Ângelo, a sobrinha de sua ex-mulher, Iran Ângelo. O atleta fez uma live em seu Instagram após o programa Tô na Pan, com o jornalista Léo Dias, na qual garantiu que nunca traiu a ex com a atual e contou que o casamento já havia acabado há muitos anos.

“Eu falei para o mundo inteiro quando eu me separei de Iran e quando comecei a namorar Camila. Ela nunca foi pivô, eu nunca me relacionei com ela casado”.

No entanto, Hulk confirmou que a ex sabia sobre outras traições. “Quando eu vinha de férias para a Paraíba, eu vivia vida de solteiro, e ela tinha consciência de tudo. Mas ela queria o status de esposa do Hulk”.

Hulk falou ainda sobre o motivo de ficar casado com a ex. “Iran, você sabe muito bem onde eu te conheci. Eu não vou entrar em detalhes por causa dos meus filhos. Você engravidou menos de um mês depois que a gente começou a namorar. O casamento nunca aconteceu por amor, foi um acidente por você engravidar de Ian. E desde então, eu sustento você e toda a sua família”, declarou Hulk, se dirigindo para a ex-mulher.

Sobre as declarações de Iran de que teria pago a faculdade, a cirurgia de implante de silicone e até mesmo um carro para Camila, Hulk rebateu. “Me mostra um boleto pago, uma transferência que você fez. É muito fácil contar mentiras. Eu cansei dessa palhaçada. Tudo o que você fala pelos bastidores chega até mim porque suas amizades não são verdadeiras. Eu quero ver você provar”.

“A única coisa que pega nessa história é o fato de Camila ser sobrinha de Iran. Fora isso, não teve mais nada”, afirmou Hulk, que também contou que ele e a atual esposa estão processando a ex. “Por que você não fala que tem uma queixa-crime contra você? O processo pelas suas mentiras está rolando, eu estou aguardando. Se quiser, me processa por esse vídeo, eu tenho como provar tudo”.



Hulk criticou o fato de Iran ter se encontrado com Léo Dias para um almoço e pediu que a ex-mulher falasse abertamente em seu Instagram, ao invés de escrever.

“Eu não preciso me encontrar com repórter. Eu te desafio a dar a cara e falar a verdade. Eu sei que não foi você que escreveu aquela postagem sobre Camila. Seria muito fácil eu também pedir para os profissionais que trabalham comigo para postar, mas eu não tenho medo”.

O jogador afirmou que já não existia casamento há muitos anos e acusou Iran de maltratar sua família. “Os motivos que eu tinha para ficar casado eram Ian, Tiago e Alice, mas chegou um momento em que eu estava cansado demais. Você humilhava minha família. Expulsou meus pais do apartamento que comprei com o dinheiro do meu suor. Empurrou minha mãe. Eu suportei tudo pelos meus filhos”.

A divisão de bens foi acordada entre o casal, segundo Hulk. Mas ele conta que precisou entrar na justiça pela guarda dos filhos. “Coloquei na mesa todo o patrimônio que eu construí ao longo de 18 anos de carreira e falei para você escolher o que quisesse. Mas você começou a colocar meus filhos contra mim, e isso é alienação parental. Temos a guarda compartilhada, que não é compartilhada”.

Segundo Hulk, Iran cria essa exposição na mídia para conquistar seguidores nas redes sociais. “Você está cheia de seguidor, não é isso que você sempre quis? Me dizia que queria ser blogueira. Eu não sou vítima, mas também não sou vilão. Sou homem e não gosto de sacanagem. Para eu vir aqui e falar é porque eu não aguentava mais ouvir tantas maldades”, finalizou.