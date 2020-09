Humorista passa mal no programa de Rodrigo Faro: 'achei que ia morrer'

O humorista Victor Sarro,da Record TV, foi internado às pressas na noite de sexta-feira depois de passar mal durante a gravação o programa 'Hora do Faro', de Rodrigo Faro. O artista disse, nas redes sociais, que teve gastroenterocolite (inflamação que afeta o estômago e o intestino delgado) e "achou que morreria".

Pelas redes sociais Victor diz que está "melhor e sem dor" e permanecerá internado no Hospital Santa Maria de Suzano, na Região Metropolitana de São Paulo, até melhorar.

"Ontem, durante a gravação do programa a Hora do Faro, comecei a passar mal, vomitei, tive um vaso rompido e começou a vir sangue no vômito. A equipe do Faro na hora me levou ao hospital e fui rapidamente atendido!", contou Victor, ao publicar, no Instagram, uma foto no hospital.

"Voltei a passar mal à noite e fui internado com uma gastroenterocolite. Achei que morreria, perdi o ar, me desesperei ao ver mais sangue e apaguei por um momento, o lado bom é que a Maria Esther [médica e namorada do humorista] estava do lado e conseguiu me estabilizar. Estou um pouco melhor, ainda com dor, mas seguirei internado até ficar 100%! Obrigado a toda equipe do Faro e aos funcionários do hospital! Agora é manter a calma e não parar!!", explicou Victor é atualmente apresentador digital de "A Fazenda 12".