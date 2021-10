Icardi chantagista? Jogador ameaça deixar PSG em caso de divórcio

O fim do casamento de Mauro Icardi e Wanda Nara pode afetar o futuro do jogador no Paris Saint-Germain. Segundo a imprensa argentina, o atacante estaria fazendo uma espécie de chantagem emocional e financeira com a esposa, e ameaçando deixar o clube caso a separação aconteça.

A questão é que a empresária é agente do atleta e responsável pela carreira do marido. De acordo com o Los Angeles de La Manana (LAM), Icardi estaria se 'aproveitando' dessa situação e tentando frear Wanda de prosseguir com o pedido de divórcio.

Atualmente, o contrato do atacante com o PSG vai até 2024. Uma rescisão indicaria um grande prejuízo em indenizações compensatórias, o que afetaria tanto o atleta quando Wanda.

Icardi vem tentando reatar o relacionamento com a esposa, após ela, supostamente, ter descoberto uma traição do marido com a atriz, cantora e modelo María Eugenia Suárez. No último fim de semana, Wanda teria descoberto mensagens secretas do marido com a artista, e viajado em seguida para Milão.

Na tentativa de reconquistar a esposa, Icardi foi atrás dela na Itália e chegou a publicar fotos nas redes sociais, dando a entender que o casal tinha se reconciliado. Mas, aparentemente, o encontro não funcionou: no dia seguinte, Wanda postou uma imagem com a legenda: "Gosto mais da minha mão sem aliança".

Suposto pivô da separação, China Suárez negou qualquer tipo de relação com o atacante. "Não tenho ideia de onde surgiu tudo isso, e também eu nem os conheço. Acabei de terminar (um relacionamento)", disse, segundo o site MDZ.

Enquanto a confusão acontece, Icardi vem faltando a treinos do Paris Saint-Germain. Segundo o clube, ele está resolvendo 'problemas particulares'. O jogador é desfalque no jogo desta terça-feira (19), contra o RB Leipzig, pela Liga dos Campeões.