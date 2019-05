Identificado com a sigla LGBTQI, Ícaro Silva diz que se vê aberto a sexualidades

No ar em Verão 90, Ícaro Silva, 32 anos, se considera sexualmente livre. Em entrevista ao jornal O Globo deste domingo (26), o ator que despontou em Malhação nos anos 2000 diz que se identifica com a sigla LBTQI. "Eu me vejo aberto a sexualidades e aos gêneros, não me vejo rotulado (em nenhuma letra). Tem a letra I, mas eu sou o I de Ícarossexual (risos). Existe uma tentativa de rotularem as pessoas e cada um de nós é uma potência individual. A minha sexualidade é só minha, é importante que a gente se entenda como poder individual", defende.

Na novela, ele dá vida ao cantor e dançarino Ticiano, o rei da lambada. Para ele, um personagem que causa controvérsia por ser "um hétero que rebola e usa cropped". "Isso não interfere na sexualidade dele, e eu acho que isso tem a ver com essa individualidade", explica.

(Foto: Divulgação/ TV Globo)

Na entrevista, Ícaro comenta ainda sobre a violência no Rio de Janeiro e como o racismo estrutural alimenta tais índices. No ano passado, ele foi ferido por estilhaços de bala quando passava de carro pelo Túnel Zuzu Angel.

"Não existe, carro, roupa, status social que vai te tirar da sua situação de afrodescendente no Brasil. Eu estava em São Conrado, num Nissan Kicks, último modelo, meu iPhone 8 do meu lado e eu fui alvejado pela polícia pela cor da minha pele. Não tem qualquer outra explicação. Por que o policial vai te ver nessa situação, sem armas, sem drogas, e decidir mesmo assim atirar em você?", interroga.