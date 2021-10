Ídolo do Corinthians, Danilo é assaltado em São Paulo; vídeo

Ídolo do Corinthians e hoje técnico do time sub-23, Danilo foi vítima de um assalto à mão armada na noite da última terça-feira (5). O ex-meia estava em uma barbearia no Tatuapé, em São Paulo, quando foi abordado por três homens armados. O crime ocorreu por volta de 19h30.

Danilo e outros clientes da barbearia, além de funcionários, foram rendidos e obrigados a se deitarem no chão. Segundo o ex-jogador, apenas uma corrente foi levada. Outras pessoas tiveram os celulares roubados.

Vídeos das câmeras de segurança que mostram o momento do assalto viralizaram nas redes sociais. Veja: