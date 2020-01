Idosa morre ao pular de ônibus em movimento durante assalto no Rio

A idosa Tânia da Conceição Mota, 62 anos, morreu ao bater a cabeça no meio-fio após pular de um ônibus em movimento durante um assalto em Pilares, na Zona Norte do Rio, na noite de sexta-feira (17). Outras quatro mulheres que também pularam do ônibus ficaram feridas. Nenhum suspeito foi preso ainda.

O ônibus que as vítimas estavam fazia a linha 298 (Acari x Castelo). Testemunhas informaram ao G1 que os criminosos anunciaram o assalto por volta das 19h, quando o veículo passava pela Rua Moacir de Almeida, próximo ao Morro do Urubu. As cinco passageiras teriam sido obrigadas pelos criminosos a desembarcarem mesmo com o ônibus em movimento.

Tânia e as outras vítimas foram socorridas no Hospital Salgado Filho, mas ela não resistiu. Dentre as outras vítimas, pelo menos duas também tiveram traumatismo craniano e outra sofreu uma fratura no braço.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que Tânia já chegou morta no Hospital Salgado Filho e que as outras quatro vítimas já haviam recebido alta hospitalar na manhã deste sábado (18).

Tânia era aposentada mas sempre trabalhava como costureira na época do carnaval, na Cidade do Samba. Este ano, ela estava costurando para a escola de samba Unidos da Tijuca e voltava do trabalho quando ocorreu a tragédia.

A filha dela, Gláucia Mota, foi ao Instituto Médico-Legal na manhã deste sábado para liberar o corpo da mãe e contou ao G1 que acreditava que Tânia se desesperou quando foi anunciado o assalto no ônibus. "Ela costumava guardar a carteira no sutiã, quando achava que ia ser assaltada. Fui eu que tirei a carteira dela do sutiã lá no hospital. Ela deve ter se desesperado quando anunciaram o assalto" , disse ao G1 a filha, que é enfermeira e morava com ela, no Jacarezinho.