Idoso diz estar com bomba, assusta passageiros e atrasa voo no Recife

Na tarde desta quarta-feira (14), um senhor de 64 anos, natural de Juazeiro do Norte/CE, disse que estava portando materiais explosivos e líquidos inflamáveis e ainda disse a comissária de bordo que se tratava de uma bomba, no aeroporto dos Guararapes – Gilberto Freyre, no Recife.

Assim que soube do ocorrido, o comandante da aeronave que pertence a empresa Azul Linhas Aéreas acionou a Polícia Federal e a Infraero para que realizassem os procedimentos de segurança cabíveis. Por medida de segurança, foi feito o desembarque da tripulação e, em seguida, uma vistoria foi realizada na bagagem do suspeito, com acesso também aos bancos de dados criminais e outros processos técnicos de segurança.

O que diz a Polícia Federal

Em nota, a Polícia Federal afirma que, após ter sido realizado o procedimento de segurança exigido, foi confirmado que se tratava de um alarme falso. ''Se tratava apenas de uma péssima e importuna brincadeira'', afirma a PF.

O voo estava previsto para sair às 13h, mas, por conta do ocorrido, teve sua saída liberada para Natal (RN) por volta das 17h. O homem não teve seu embarque autorizado, juntamente com os outros passageiros, e poderá responder criminalmente.

A reportagem entrou em contato com a assessoria da empresa Azul Linhas Aéreas, que não deu retorno sobre as informações. Assim que obtivermos informações complementares à matéria, atualizaremos as informações.

As informações são do Jornal do Commercio.