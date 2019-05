Idoso morre nos trilhos de trem no Rio ao tentar impedir porta de fechar

Um idoso morreu ao cair nos trilhos do trem neste sábado (11), no Rio de Janeiro. O acidente ocorreu às 7h45 no ramal Japeri, na Zona Norte.

Segundo testemunhas, Luiz Rodrigues, 77 anos, tentou impedir o fechamento das portas de uma das composições, que estava em movimento. Ele ficou com a mão presa e foi arrastado pelos trilhos por alguns metros. O Corpo de Bombeiros foi chamado, mas ao chegar já encontrou o passageiro morto.

A ocorrência os trens dos ramais Japeri e Santa Cruz circularam pelas linhas paralelas, não fazendo paradas na estação Piedade. A empresa administradora, a SuperVia, ressaltou que os passageiros devem ficar atentos para respeitar as normas de segurança, prevenindo acidentes.