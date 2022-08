IFBA abre concurso com 190 vagas e salários de até R$ 9,6 mil; veja detalhes

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) lançou dois editais de concurso público para o provimento de vagas para professor(a) da Educação Básica, Técnica e Tecnológica (EBTT). Ao todo, os dois editais contemplam 190 vagas, sendo 65 vagas para docentes e 125 para cargos de técnico administrativo em educação (TAE).

Os dois concursos serão destinados ao preenchimento de demandas de servidores(as) dos 22 campi do IFBA, Reitoria, Polo de Inovação e demais unidades que venham a ser inauguradas no período de vigência dos editais. Os editais não especificam a distribuição de vagas por campus/unidade porque as nomeações ocorrerão de acordo com as necessidades internas das unidades do Instituto Federal da Bahia.

O início do período de inscrições está previsto para o próximo dia 5 de setembro, com duração de 30 dias. O cronograma de cada edital trará detalhes sobre as datas e períodos relativos a cada etapa do processo de seleção.



Quais são os salários?

A remuneração básica dos cargos técnico-administrativos que serão providos com o concurso varia de R$ 1.945,07 a R$ 4.180,66. O valor do auxílio-alimentação é de R$ 458,00. Além da remuneração e do auxílio-alimentação, o servidor poderá ter os seguintes benefícios: auxílio transporte, auxílio pré-escolar, assistência à saúde suplementar, incentivo à qualificação e outros de acordo com a legislação em vigor.

A remuneração para os cargos de professor varia de R$2.236,32 a R$3.522,21, para o regime de trabalho de 20 horas semanais e já considerando os valores relativos à titulação do docente. Para o regime de trabalho de 40 horas com dedicação exclusiva, o valor total da remuneração (vencimento básico + retribuição por titulação) varia entre R$4.472,64 e R$9.616,18. “A legislação garante, a pedido do servidor, os seguintes benefícios: Auxílio Alimentação, Auxílio Transporte, Auxílio Pré-escolar, Auxílio para Saúde Suplementar e outros de acordo com a legislação”, descreve o edital.

Como se inscrever?



Os dois concursos públicos do IFBA serão desenvolvidos oficialmente e exclusivamente no Sistema de Inscrições da Fundação CEFETMINAS, cujo acesso é conferido pela página da organizadora, no endereço eletrônico: https://concurso.fundacaocefetminas.org.br

Para os dois concursos, será admitida a inscrição somente via internet, no site http://concurso.fundacaocefetminas.org.br, solicitada no período entre 10 horas do dia 5 de setembro de 2022 até às 23h59 horas do dia 4 de outubro de 2022 (horário oficial de Brasília/DF).

O valor da taxa de inscrição do concurso público para professores é R$ 150,00.

A taxa de inscrição para os candidatos às vagas dos cargos técnico-administrativos varia entre R$ 80,00 e R$ 120,00, de acordo com a classe do cargo, conforme descrito no edital específico do concurso.