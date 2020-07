Iguarias produzidas no campo ajudam a aliviar a saudade das comidas de fazenda

Saudade, essa bonita palavra da língua portuguesa que não tem similar em outros idiomas, é talvez o sentimento que mais traduz o momento de recolhimento que fomos obrigados a encarar desde março último. Saudade da família, dos amigos, de lugares, de coisas, de situações vividas, enfim, tem sido dureza! E quando vem a saudade é difícil não lembrar da boa comida da roça. Especialmente, aqueles que têm origem nas pequenas cidades do interior e que se vêm obrigados a enfrentar o isolamento longe das suas referências.

(Divulgação)

Requeijão da Fazenda Esperança

Mas sejamos justos. Quem aí - seja da capital ou do interior - não sente falta do mel natural de abelha, do queijo fresco produzido de forma artesanal, dos doces caseiros, das compotas feitas com amor e esmero pela avó? Pois bem, seus problemas acabaram. Quer dizer, este especificamente. Para matar, ou minimizar a saudade, o CORREIO foi a campo colher produtos para que você possa fazer um afago na alma com o melhor da comida de fazenda.

Ovos caipiras colhidos no galinheiro, galinha da terra (quintal), doce de banana tirada do pé e levada direto para o tacho, queijo de cabra fresco ou curado, enfim, reunimos uma feira com produtos “made in roça” e elencamos os fornecedores que, muito antes de se falar em pandemia, já entregavam na casa dos clientes. No geral, quem produz não cuida da entrega, mas se cerca de ter bons fornecedores para escoar sua produção.

(Divulgação)

Ambrosia produzida no interior está no catálogo da Lati Delivery

Este é o trabalho do estudante de engenharia de computação Carlos Augusto Espínola, que, embora tenha nascido em Salvador, morou parte da infância no interior. Três vezes por semana, ele cruza a cidade levando produtos da terra para seus clientes. “Esse trabalho me permite conciliar com a faculdade que estou em fase de conclusão”, diz. Para montar a Lati Delivery, ele selecionou produtos de excelência como os queijos de búfala produzidos na Fazenda Cabana da Ponte, em Itororó, que pertence ao ator global Marcos Palmeira.

Do carro de Espínola sai desde frutas e legumes até doces, compotas e antepastos produzidos no município baiano de Iguaí até manteiga fresquinha que ele traz de Ibicuí. Os preços são ligeiramente abaixo dos praticados pelas lojas, e o diferencial da Lati Delivery é não cobrar taxa de entrega. “Monto a rota e sigo fazendo as entregas num único dia, isso me permite isentar o cliente da taxa de entrega”, diz.

O serviço de entrega de produtos da fazenda tem crescido muito nessa época difícil, guiada pela saudade. As redes sociais ajudaram a aproximar os pequenos produtores rurais da cidade grande. De quebra, eles contaram com o movimento da busca do povo da cidade de querer uma vida mais saudável que por muito tempo a indústria de alimentos os fez esquecer.

Frango caipira, ovos de quintal, mel de abelha natural são apenas alguns do itens oferecidos por este mercado que reúne produtos variados, da Bahia e do Brasil. É o caso OxeMinas que tem loja física no Mercado do Rio Vermelho e que, como o nome já diz, trabalha com produtos manufaturados do estado de Minas Gerais. De queijos a doces, de compotas a biscoitos. Tudo de boa procedência, como os queijos da Serra da Canastra.

(Divulgação)

Creme de queijo de cabra da Fazenda Capril Kadosh

Já a Xangô Delivery, da jornalista Adriana Cohin, paulistana radicada na Bahia, começou com frutas e legumes e aos poucos foi descobrindo novos produtores e acrescentando novos itens ao seu portefólio. Tem doces caseiros de mamão, de leite (ambrosia), banana e até farinha de mandioca feita numa autêntica casa de farinha rústica. “Costumo ir até o produtor rural para acompanhar o seu trabalho, aprender sobre o manejo e, claro, trocar experiências. Meu lema é levar até meu cliente produtos de excelência”, diz ela.

A demanda dos fornecedores tem ajudado os produtores rurais a resgatarem até receitas de seus familiares que andavam esquecidas, como as agora famosas compotas que sempre estiverem presentes no cotidiano dos camponeses. E diga aí: quem resiste a um doce de banana feito no tacho, à moda antiga?

(Divulgação)

Bolas de jenipapo da Fazenda Esperança

É nesse resgate do passado quase esquecido, e cada vez mais saudável, que Leonardo Santos aposta com sua Fazenda Esperança, localizada no município de Ribeira do Amparo, a 260 quilômetros da capital. O jovem fazendeiro começou comercializando o que produzia na sua roça, mas aos poucos foi percebendo a dificuldade dos pequenos produtores de sua região para escoar o que produziam e fez valer a solidariedade.

Hoje, a fazenda virou empresa e construiu um catálogo de produtos bem diversificados do setor, que agrega os seus e de outros produtores da sua e de outras regiões do estado da Bahia. De rapadura a castanha, de codorna a goiabada cascão. Tudo é feito na roça e no formato artesanal, como foi no passado.

“Nosso serviço tem um conceito de agricultura sustentável e campestre, e é resultado do trabalho de produtores rurais do estado da Bahia, que vivem daquilo que plantam. Oferecemos mais de 100 produtos entre frutas, verduras, lacínios e vegetais, entre outros, e o mix cresce a cada dia, sempre prezando por ingredientes puros e de procedência assegurada”, explica Leonardo Santos.

(Divulgação)

Um clássico do interior: queijo minas com goiabada cascão

Além de Salvador, a Fazenda Esperança entrega também nos municípios de Lauro de Freitas, Simões Filho, Mata de São João, Camaçari e outras localidades. Em tempos de matar as saudades e exercitar a solidariedade, tão necessárias, o empresário diz que parte da renda obtida com a venda dos produtos que distribui é destinada à aquisição de cestas básicas que são doadas as comunidades mais vulneráveis.

E é claro que não deixaríamos de testar a solidariedade e a generosidade do dono da Fazenda Esperança. Afinal, como terminar essa história sem deixar o leitor com um naco dessa banana chips que eles fazem lá e que é de comer rezando? Então, enquanto a roça não chega até você, sugerimos uma ida à cozinha para preparar essa delícia. Mas caso prefira, a iguaria, supersaudável, está no cardápio da fazenda.

(Divulgação)

Banana chips: difícil é parar de comer

BANANA CHIPS

Ingredientes: Banana (da Terra ou Nanica) | Azeite ou óleo de sua preferência

Preparo: Selecione as bananas (é preciso que sejam bem verdes), higienize, descasque e corte em rodelas bem finas e reserve. Quando o óleo estiver bem quente, colocar na fritadeira e só retirar quando dourar.

Dica: Essa receita pode ser feita no microondas ou no forno (mas é necessário regar com óleo antes de levar ao forno).

Onde encontrar:



Lati Delivery - @latidelivery

Pedidos – (71) 99991-8193

Xangô Delivery – @xangodelivery

Pedidos: (71) 99399-8038

Fazenda Esperança - @fazenda_esperança_

Pedidos: (71) 99992-3672

Oxe Minas - @oxeminas

Pedidos: (71) 99310-4553

Capril Kadosh - @caprilkadosh

Pedidos: (71) 99203-0881