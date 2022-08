Imagem de Nossa Senhora Aparecida fica intacta após fogo destruir casa

Uma situação que intrigou não só o Corpo de Bombeiros, mas também os moradores da cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Uma casa pegou fogo nesta segunda-feira (29), que ficou completamente destruída com as chamas.

No entanto, uma única parte da residência, a do canto onde a imagem da Nossa Senhora Aparecida fica juntamente com um terço, não foi atingida pelo fogo. O Corpo de Bombeiros que atendeu a ocorrência teve essa surpresa e compartilhou nas redes sociais.

Na foto, é possível ver que a imagem está em um altar. A parte de cima que cobre o local, foi atingida pelo fogo, mas a área branca que fica Nossa Senhora, ficou como se estivesse nova.