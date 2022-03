Império da laje: irmãs faturam 30 mil com spa de bronzeamento em Lauro de Freitas

Uma é fisioterapeuta, a outra, enfermeira. As duas perderam seus empregos na pandemia. Foi então que as irmãs Geisa e Gerlange Santos decidiram transformar a laje da casa da mãe delas, Dona Solange, em um spa de bronzeamento, no bairro de Vida Nova, Lauro de Freitas. O lugar ao sol que tanto buscavam, não só aconteceu como alcançou um horizonte além do que esperavam.

“Nós estávamos desempregadas com pouco dinheiro em mãos. Procurávamos emprego e não conseguíamos, então, a alternativa era iniciar um negócio próprio. Víamos que muitas mulheres no bairro gostavam desse serviço, mas iam buscar em Salvador”, conta Geisa.

Aí, o 40º Spa e Bronze (@40graus_spa_bronze) foi ganhando cor e forma. Em um ano, Geisa e Gerlange já faturaram R$ 30 mil com bronze natural, bronze a jato, design de sobrancelhas, extensão de cílios, procedimentos estéticos, nail design, clareamento e serviço de cabeleireira.

“A laje é melhor porque é um lugar alto, tem uma área aberta com maior tempo de sol. O bronze no spa vem com conforto, privacidade de ficar de biquíni e uma profissional para atender as necessidades da cliente, molhar o corpo, se refrescar”, comenta Gerlane, que diferencia o bronze daquele feito na praia: “lá, a pessoa precisa se levantar para se molhar, o que acaba atrapalhando o bronze. Além disso, muitas mulheres não gostam de ir à praia”, completa.

Sócias, Geisa e Gerlane já planejam abrir uma nova unidade do spa

(Foto: Marina Silva)

Quem vê o close da marquinha não faz ideia do quanto as irmãs suaram para crescer tão rápido, em tão pouco tempo e quase sem dinheiro. Geisa vendeu a moto. Gerlane usou a grana da rescisão que tinha acabado de receber. Os equipamentos foram todos parcelados em suaves prestações no cartão de crédito.

“Tínhamos que ser criativas na transformação do espaço. A entrada seria pela mesma porta da casa, então, tivemos que providenciar porta e cortinas para os quartos para manter a privacidade da residência. Ao mesmo tempo, foi empolgante ver toda família envolvida e ajudando a adaptar a laje”, complementa Geisa.

O investimento inicial chegou a R$ 20 mil. No início, o spa 40º fazia uma média de 68 atendimentos mensais. Hoje, o número chega a 88, um crescimento de 29% e com direito a lista de espera para o verão. A sessão de bronzeamento natural dura em torno de 2h e custa a partir de R$ 50. Já o bronze a jato, R$ 90. Outros serviços variam de R$ 15 (design de sobrancelha) à R$ 80 (extensão de cílios).

“A mulher cuida da beleza o ano todo. Fazemos promoções em que as clientes trazem amigas e ganham desconto e mandamos lembretes para elas não ficarem muito tempo sem fazer o bronze e não perder a marquinha”, afirma Geisa.

Personal bronze

A marquinha mais procurada no spa é o modelo do biquíni rasteirinha da Anitta. Em seguida, vem a marquinha tradicional com a alça do quadril mais alta. A cantora lançou a tendência já há algum tempo, mas Geisa explica que a marquinha mais sensual e visível, ainda é a mais procurada.

“E como essa marquinha continua fazendo sucesso! A gente meio que agradece a moda que a funkeira lançou. Depois de Anitta, muita gente se interessou pela marquinha definida. E isso foi inspiração para nós”.

Se o sol é mesmo para todas, o spa oferece água e melancia para garantir, além da marquinha perfeita, uma cliente bem hidratada. A manutenção pode ser feita uma ou duas vezes ao mês, com intervalo de 15 dias. Recentemente, as irmãs desenvolveram sua própria técnica para deixar o biquíni de fita ficar mais parecido com biquíni de tecido.

“Recebemos mulheres de todas as idades e mulheres trans também. O sol daqui bate sem bloqueios de sombras de prédios ao redor. Nós investimos muito em cursos na área de beleza. Com isso, vamos inovando e trazendo mais opções de serviço”, ressalta Geisa.

Elas planejam abrir, em breve, outra unidade do spa em Lauro de Freitas e aumentar em 40% o volume de atendimento até o final do ano. Ah, e as irmãs trazem algumas dicas para quem quer brilhar na marquinha. Prefira sempre o sol até 9h da manhã, evitando exposição no período em que os raios ultravioletas são mais fortes (entre 10h às 16h).

“Primeiramente use o protetor solar, se hidrate bastante e se alimente. Após o bronzeamento use o pós sol ou o hidratante corporal para acalmar a pele”, recomenda Gerlane.

AS DICAS DAS IRMÃS

. Sempre fique atenta às novidades e tendências para se qualificar e aplicar no atendimento e na oferta de serviços.

. Use produtos de qualidade para garantir um bom resultado.

. Se relacione com suas clientes. Crie um mailing dos contatos para enviar promoções e lembretes. Também mantenha a presença nas redes sociais.

QUEM SÃO

Geisa e Gerlange Santos criaram juntas o 40º Spa e Bronze, em Vida Nova, Lauro de Freitas. Geisa é fisioterapeuta e Gerlange, enfermeira.