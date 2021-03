Incêndio florestal atinge reserva florestal em Arraial d'Ajuda

Um incêndio florestal atingiu, neste sábado (13), a Reserva Indígena de Aldeia Velha, em Arraial d'Ajuda, no município de Porto Seguro. 30 bombeiros militares dos 4º, 5º, 6º e 18º GBM's atuaram no combate às chamas.

O local é de difícil acesso e por não permitir a entrada de veículos, as equipes estão se deslocando para o combate a pé por dentro da mata, equipados com mochilas costais e abafadores, onde realizam a extinção foco a foco. Os bombeiros também estão realizando a extração de água do solo com baldes.

A missão também teve o apoio do helicóptero do Graer e o avião modelo air tractor, que ajudaram a diminuir a propagação das chamas, além de mitigar possíveis focos. Também foram empregadas sete viaturas, sendo cinco pick-ups, uma Auto Bomba Tanque Florestal (ABTF) e uma Unidade de Resgate (UR).

Além dos bombeiros, também estão atuando outros órgãos como Sema, Ibama, PrevFogo, ICMBio, prepostos da Prefeitura de Porto Seguro, que vem fornecendo recursos logísticos, a Funai e alguns moradores locais.