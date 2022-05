Influencer sofre acidente de carro enquanto dirigia gravando Stories; veja vídeo

O funkeiro Matheus Yurley, vencedor da quinta temporada do reality show 'Power Couple', passou por um susto ao sofrer uma batida de carro nesta quarta-feira (4).

Matheus gravava Stories enquanto dirigia quando um outro veículo colidiu com o dele. O influenciador dirige um Jaguar I-Pace, carro de luxo que chega a custar R$ 655 mil.

Na hora da batida o vídeo é interrompido e, momentos depois, o influenciador volta para explicar o ocorrido.

"Gente, nesse último stories bateram no meu carro. "Eu falando 'Deus é perfeito, Deus é perfeito'. Vem o inimigo, e 'pow'. Bateram no fundo do meu carro de novo", contou.

Apesar do susto, Matheus não teve nenhum ferimento.