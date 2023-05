Influenciador acusa gerente de loja de agressão e homofobia em Salvador

O influenciador Jeferson Moreira Santos denunciou o gerente de uma loja de móveis em Salvador por agressão e homofobia em uma publicação neste sábado (20) em uma rede social. No vídeo divulgado no Instagram, onde tem mais de 100 mil seguidores, Jeferson, que administra o perfil @baiano_santos, contou que trabalhava na loja Jacaúna Móveis havia 14 anos, mas que passou a ser insultado pelo gerente, que o chamava de 'florzinha' e 'maricas'.

No vídeo publicado, Jeferson disse que a agressão ocorreu no dia 26 de abril. Nas imagens feitas por ele, é possível ver parte da decoração da loja quebrada. Ele acusa o gerente de ter dado um golpe 'mata-leão', e o ofendido ao chegar para trabalhar.

“Trabalhei numa empresa 14 anos e de cinco anos para cá minha vida mudou por causa desse gerente. Sofri piadas homofóbicas, brincadeiras fora de hora, ataques homofóbicos, perseguição, e o último foi agora em dezembro quando ele fez uma brincadeira fora de hora na confraternização da empresa e quase me agrediu”, explicou Jeferson.

Jeferson continua o relato e diz que as provocações culminaram na agressão física dentro da loja, onde, segundo ele, teria sido filmada pelo circuito interno de segurança.

“A empresa ficou sabendo de tudo isso, mas de nenhum dos dois eu obtive resposta. Fiz uma denúncia ao Ministério Público, mas as coisas só pioraram. No dia 26 de abril, sofri uma agressão física e verbal dentro de meu local de trabalho pelo meu gerente. Com câmeras dentro da loja e com minha filmagem provando minha inocência, e a empresa me demitiu por justa causa”, completou

O advogado Marcio Melo, que defende o influenciador, disse ao CORREIO que ele era assediado moralmente com frequência, mas, como precisava do trabalho para pagar a faculdade, não podia pedir demissão.

'No dia da agressão, o gerente foi dizendo: 'Você é um moleque', na entrada do serviço. O gerente deu um mata-leão, ele caiu no sofá da loja, machucou o rosto, o pescoço. Já há processo criminal com audiência marcada para dia 15 de junho", disse.

O advogado contou que o gerente registrou uma ocorrência contra Jeferson por calúnia e difamação.

Em nota, a Polícia Civil informou que o registro de ocorrência relato não faz referência a ofensas homofóbicas. De acordo com o registro, os funcionários tiveram uma discussão, que acabou com agressões físicas.

O CORREIO procurou a loja em busca de informações, mas não conseguiu até a publicação da matéria.

Em uma publicação no perfil oficial da loja, a Jacaúna Móveis diz que 'não pratica nem compactua com nenhum tipo de preconceito, discriminação, e sempre se posicionou em defesa das liberdades individuais e de uma sociedade mais justa e igualitária, sobretudo da luta contra a homofobia. Homofobia é crime. Bem como lançar acusação falsa e injusta da prática de homofobia também é crime de calúnia e defe ser apurado e punido na forma da lei'.