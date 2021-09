Influenciadora digital é detida sob suspeita de agredir ex-funcionária de loja em MG

A Polícia Civil de Minas Gerais informou que ouviu o depoimento da influenciadora digital e empresária Kamila Simioni, de 35 anos, que foi detida na noite desta terça-feira (28), no Centro de Belo Horizonte, após uma denúncia de agressão feita por uma ex-funcionária. Ela foi liberada logo em seguida.

A vítima, Aline Gracielle de Sousa, de 37 anos, disse que a discussão começou quando ela pediu demissão da loja de Kamila, após 20 dias de trabalho.

"Quis sair da loja porque não concordava com certas coisas que aconteciam ali dentro. Mandei mensagem para a Kamila comunicando minha vontade de sair. Quando cheguei na loja, uma amiga dela me recebeu e disse quanto eu ia receber, mas estava faltando R$ 210 de comissão. Quando questionei, a Kamila já começou a me agredir", relatou Aline, em entrevista ao G1.

Ela contou que recebeu socos, arranhões, chutes e puxões de cabelo. "Ela começou a me xingar de palavrões, me chutou, me arranhou, eu bati a cabeça na parede, puxou meu cabelo, eu não entendi nada, ela me chutou, me chamou de tudo quanto é nome, e ainda disse que eu não sabia onde eu tinha me metido. Eu fiquei com medo dela me matar e sumir com meu corpo”, contou.

Após ser espancada, a vendedora saiu da loja, localizada no 5º andar de um prédio comercial no Centro de Belo Horizonte, pedindo socorro. Guardas municipais que estavam na rua atenderam ao chamado e tentaram ajudá-la.



"Saí correndo, e ela atrás. Os guardas desconfiaram da atitude dela e perguntaram o que estava acontecendo, uma mulher dentro de um carro me disse que conhecia Kamila e que era para eu tomar cuidado", afirmou.

Aline revela sinais de agressão - Foto: Arquivo Pessoal

A Polícia Militar foi acionada e as duas mulheres foram encaminhadas para a Central de Flagrantes.

"Eu continuo sem receber nada, nenhum real, era para eu receber pouco mais de R$ 1 mil, mas até agora nada. Estou sob efeitos de remédios para me acalmar, quero Justiça! Muita gente tem medo porque a patroa é rica, de alta classe, mas quero receber e acredito na justiça divina", disse Aline.

Nas redes sociais, a influenciadora, que conta com mais de 300 mil seguidores, comentou sobre o assunto: "Tenta de novo, tá, meu amor? Continue tentando. Todo dia sai um bobo de casa, e esse bobo não sou eu. (..) Falar, até papagaio fala, provar é difícil. Enquanto você tiver dinheiro, sempre terão aqueles urubus, que não gostam de trabalhar, querendo tomar o que você conquistou. Mas, nunca conseguirão. Vai trabalhar, mulher! Vai trabalhar que Deus vai te abençoar...."