Ingressos para Bahia x Vasco estão à venda; é confronto direto no G4

A venda de ingressos para Bahia x Vasco, jogo pela 26ª rodada da Série B, começou nesta segunda-feira para o público em geral, após um dia reservado aos sócios tricolores.

A partida marcada para dia 28, um domingo, às 16h, será a próxima do Esquadrão em casa. Antes, o time visita o Londrina nessa terça-feira (16), no interior paraense.

Por enquanto, o site da Arena Fonte Nova é o ponto de venda. A previsão é que as lojas só vendam bilhetes na semana que vem.

O preço varia de R$ 25 a R$ 160, a depender do setor no estádio. Para a torcida visitante, o ingresso custa R$ 80 / R$ 40 (meia).

Bahia e Vasco estão no G4 da Série B. Atualmente, o tricolor é o segundo colocado, com 43 pontos, um a mais do que o cruzmaltino, que se encontra na quarta posição. Antes de enfrentar o Bahia, o Vasco visita o CSA, quinta-feira (18), em Maceió.