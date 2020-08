Início da fase 3 de reabertura de Salvador é adiado, anuncia ACM Neto

O prefeito ACM Neto anunciou nesta quinta-feira (20) que o início da fase 3 da retomada econômica de Salvador, que teria reabertura de parques, cinemas, teatros e clubes, será adiado. Ainda não havia uma data marcada, mas com a taxa de ocupação de leitos de UTI para covid-19 por mais de 5 dias abaixo dos 60%, a expectativa era de início na segunda-feira (24). A prefeitura informou que vai acompanhar a evolução dos casos de covid-19 em Salvador, semana a semana, para decidir quando a fase 3 será retomada.

"Ontem, fechamos com taxa de ocupação de 54% já pelo segundo ou terceiro dia consecutivo", afirmou Neto, dizendo que os critérios já tinham sido alcançados, mas eram "parâmetros mínimos" para a liberação da terceira fase. "No dia em que apresentamos o plano, deixamos claro que o poder público poderia decidir alterar o início dessas fases de acordo com análise do cenário", acrescentou.

Neto afirmou que o volume de atividades que retomou com a segunda fase foi muito grande. "Tivemos nesse último final de semana o primeiro teste com tantas atividades funcionando ao mesmo tempo na capital. E estamos acompanhando os números. Houve, na média móvel da última semana, a dessa ainda não fechamos, um dia específico com pico do número de casos, impactanto em toda média móvel. Estamos examinando a razão disso. Se são casos antigos que estavamo acumulados e entraram", afirmou. "Houve consenso das autoridades de saúde do município e do Estado, que estão trabalhando conjuntamente, de não darmos início à tarceira fase do plano de retomada das atividades de Salvador".

Agora, não há nova previsão de data ou critério para o início dessa etapa. Neto destacou que a gestão tem agido com prudência em toda pandemia. "Entemos que é preciso ter mais tempo da fase 2 pra gente ter mais segurança do impacto dessa fase e portanto ter mais confiança para poder ativar a fase 3", explicou. "Esse adiamento se dá por medida de prudência, cautela e cuidado com a vida".

O prefeito citou que as duas primeiras fases começaram e se desenrolaram sem grandes problemas, sem risco de colapso do sistema de saúde e nem crescimento da ocupação de leitos de UTI. "Mas a gente não pode perder isso, e os riscos de uma abertura sem cuidado são altíssimos", afirmou. Ele lembrou ainda que as atividades da terceira fase ficaram por último justamente por serem menos essenciais.

Outras atividades

Neto também disse que nesta semana não vai mais autorizar também a evolução das etapas anteriores, que permitira ampliação nas atividades que já foram liberadas. "Estamos dialogando com os setores envolvidos", afirmou. "Cada situação será observada no seu detalhe".

Na segunda-feira (24) deve haver uma flexibilização para funcionamento de clínicas odontológicas e estéticas, que terão horário ampliado. "E estamos em conversa final com o comitê técnico e acredito que na segunda da próxima semana autorizaremos reinício das atividades das auto-escolas", acrescentou. "Sendo aula à distância, pela internet, que apenas aula prática tendo ali o instrutor e o aluno, com todos os critérios de higienização, distanciamento, acho que é razoável que a gente libere", afirmou.

Equipes municipais e estaduais vão analisar o cenário da capital para avaliar os próximos passos. "O que pode aos poucos ir voltando, com segurança. Vamos examinar as perspectivas para educação e outras atividades. Por ora, precisamos continuar com toda cautela. Não podemos relaxar".