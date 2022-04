Inovação e criatividade na quebrada

Por muito tempo, o técnico em automação industrial e comunicólogo Pedro Batalha não conseguia se sentir representado nas lojas onde tentava comprar as próprias roupas, afinal, sempre achou as indumentárias femininas mais parecidas com o seu jeito do que as peças que abarrotavam as araras nas lojas masculinas. A inquietação resultou numa marca de roupa sem gênero, capaz de incluir uma diversidade de corpos. Junto com o sócio Hisan Silva, eles lançaram a Dendezeiro (DND @dendezeiro).

Em três anos de lançamento e contando com uma estrutura e uma sede implantada numa comunidade periférica da capital baiana, eles conseguiram emplacar suas coleções em duas capas da Vogue Brasil. “As favelas são construídas por pessoas criativas e a gente consegue ver isso no retrato cultural do Brasil pela quantidade de pessoas que criaram e revolucionaram em qualquer área do mercado”, diz Pedro que, junto com o sócio, participou da 1ª edição do World Creativity Festival (Festival Mundial da Criatividade), ministrando uma aula sobre “Empreendedorismo em comunidades: transformando vida a partir dos propósitos”.

Hisan e Pedro defendem o poder criativo das favelas e afirmam que os negócios com propósitos conseguem transformar o mundo (Foto: Lázaro Vencimento/Divulgação)

Para Hisan, o propósito é o que movimenta as pessoas a criarem. “As empresas, em especial as startups como a nossa, por exemplo, são pensadas a partir de uma demanda social, seja diversidade de corpos na moda, um banco com maioria de diretores negros, galerias de arte com criadores diversos, tudo nasce a partir de um propósito, sendo a grande ferramenta de impulsionar uma boa ideia e a justificativa dela existir”, defende.

Onde chegar

A empreendedora, consultora de inovação e estrategista criativa Monique Evelle lembra que só se pode transformar áreas da vida quando se entende onde se quer chegar. “A paixão, as habilidades e o momento do mundo juntos determinam o propósito, mas é preciso lembrar que é na ação, no movimento que se encontra para onde quer ir”, garante.

Monique Evelle defende que a paixão é importante, mas não é o único elemento que ajuda ao empreendedor. Para ela, é preciso unir as habilidades e as oportunidades também (Foto: Divulgação)

Empreendedora Social e Fundadora da DIVER.SSA (www.diversa.com.br), Ítala Herta conhece bem a importância dos propósitos e reforça que, quem empreende à partir de impactos sociais, termina extrapolando o modelo de contrato social que carrega muito mais compromisso com o lucro.

“Esses empreendedores têm em comum o desafio de superar a falta de equidade e as questões estruturais, por isso mesmo, eles precisam urgentemente de suporte para conseguir virar esse jogo”, explica, destacando que os desafios para esses empreendedores vão desde o acesso a uma gestão financeira até o crédito, passando ainda por uma rede de apoio eficaz, além do estofo emocional para lidar com todas as variáveis de um negócio.

Vocações

Ítala faz questão de reforçar que as melhores oportunidades de empreendimentos nas comunidades possuem uma relação estreita com as vocações de cada território. “Para perceber onde estão as oportunidades é preciso observar o que cada local traz como necessidade, demanda ou algo que precisa ser resolvido”, ensina.

Para Monique, é fundamental que a sociedade comece a enxergar os movimentos de inovação que surgem nas comunidades e favelas como tecnologias potentes e não como gambiarras. “No Brasil, ninguém investe em gambiarra, que surge justamente da ausência, da necessidade. Se não vencermos esse preconceito jamais conseguiremos potencializar os negócios, se a ferramenta não chegar pra quem faz, jamais conseguiremos criar riqueza e escalar essas soluções de forma digna”, complementa.

A co-fundadora da aceleradora Vale do Dendê (www.valedodende.org) é enfática ao dizer que faltam políticas públicas capazes de revisar a carga tributária para nanos, micro e pequenos empreendedores que chegam a equivaler ao que pagam as grandes empresas. “Se essa equidade fosse conquistada, com toda certeza, os negócios brasileiros avançariam mais rapidamente e de modo muito mais sustentável, afastando a morte desses empreendimentos no seu segundo ano de vida”, completa.

Enquanto isso não acontece, o conselho de Ítala é usar o celular e o tempo disponível para acertar mais, buscando redes de apoio, programas de aceleração e a conexão com quem pode ajudar efetivamente. “Não desistam. Por vocês e por uma série de outras que se inspiram em suas histórias para começar a empreender”, finaliza.

Para ir além

www.diversa.com.br

www.valedodende.org

moniqueevelle.com.br



Lições comunitárias

A pesquisa “Favelas e Periferias: desafios e oportunidades no Brasil de verdade” mostrou que apesar da concentração de renda no Brasil, as favelas movimentam cerca de R$ 1,7 trilhão de massa de renda.

1. Nas comunidades, a diversidade é orgânica e os negócios das periferias já carregam essa diversidade em si;

2. Nessas localidades, o poder das parcerias e as colaborações possibilitam que haja economia colaborativa;

3. As histórias pessoais dos empreendedores podem e devem ser a base do negócio;

4. Tenha foco e compreenda que não existe empreendedorismo sem desafios;

5. Crie e estabeleça uma rede de apoio vasta que pode ir desde das pessoas que apoiam o negócio até uma vizinha.