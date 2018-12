Integrante do La Voz dá indireta a Anitta: 'Exigimos humildade'

O programa La Voz, versão mexicana do The Voice, representou bastante para a carreira internacional de Anitta. Mas também foi palco de saia-justa para a cantora. Com a final neste domingo (16), o cantor que estava sob sua tutela acabou perdendo. No agradecimento, mandou uma indireta para a brasileira.

"Anitta, obrigado por tudo. O México é um país que tem gente muito nobre, por isso mesmo, por essa nobreza, exigimos humildade", falou Ángel Elizondo, que perdeu para a cantora Cristina Ramos, do time de Carlos Rivera.

(Foto: Reprodução/Instagram)

Anitta manteve a calma ao receber a "alfinetada". Nas redes sociais, alguns fãs perceberam que a cantora ficou com os olhos cheios de lágrimas.

Uma das técnicas do reality, Natalia Jiménez acabou dando outra indireta que pareceu, na opinião do público, uma mensagem em favor de Anitta. O cantor Delian, que também estava no time da brasileira, recebeu o seguinte feedback ao ser avaliado.

"Desde que te conheci, você tem sido super humilde. Eu olhava para você e pensava 'uau é uma pessoa humana, como a gente". O que eu acho mais sensacional desta noite é que temos um artista grato. Temos um artista humilde e apaixonado pelo que está fazendo. Temos um artista grato pela sua técnica (Anitta), que aliás fez um excelente trabalho" disse Natalia.