Inter de Milão divulga novo escudo sem cor dourada e minimalista

A Inter de Milão tem um novo escudo. Nesta terça-feira (30), o clube apresentou sua nova identidade visual, que será usada a partir da próxima temporada. O logotipo agora se baseia somente nas cores preta e azul, abandonando o tom dourado, e adota um símbolo minimalista.

A ideia foi usar as letras "I" e "M", das iniciais de Internazionale Milano, e transformar na expressão IM, que em inglês significa “eu sou”. O novo escudo foi criado pelo Bureau Borsche, renomado estúdio de design gráfico de Munique, na Alemanha.

"A Inter renova sua identidade visual para se abrir a um público cada vez mais digital e com consciência estética, para atingir alvos globais e diferentes faixas etárias, para se firmar como um ícone cultural e esportivo . O objetivo é tornar a marca Inter relevante e reconhecível não só pelos torcedores, mas também permitir que um público mais jovem e internacional se identifique com os valores de inclusão, estilo e inovação que caracterizam o Inter desde a sua fundação", informou, em comunidado.

I M FC Internazionale Milano.

O que sou hoje é fruto do que sempre fui.

Aberto ao mundo, enraizado em uma cidade.#IMInter pic.twitter.com/eDyTJnLSwq — Inter (@Inter_br) March 30, 2021

Ainda de acordo com a Inter de Milão, o novo escudo é “uma releitura moderna do símbolo histórico do clube, de forma mais leve e minimalista, em continuidade com a versão original, só que mais adequada para se integrar na era do entretenimento”.

A última alteração no escudo do time havia acontecido em 2014. Na época, a diretoria retirou a estrela de cima do tradicional brasão redondo, deixando-a exposta apenas nos uniformes de jogo.