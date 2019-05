IPTU verde de Salvador será debatido em evento

A sustentabilidade é positiva os negócios. Esta é a mensagem por trás do seminário “Como obter IPTU e Outorga Verde agregando valor ao seu empreendimento”, que a Câmara Brasileira da Indústria da Construção promoverá em 31 de maio, em Salvador. Será uma série de palestras sobre diferentes certificações ambientais e como elas podem beneficiar empresas, clientes e cidades.

O evento é realizado pela Comissão de Meio Ambiente e Sustentabilidade (CMA) da entidade, em correalização com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai Nacional) e com apoio da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA) e do Sindicato da Indústria da Construção da Bahia (Sinduscon-BA) – em cuja sede ocorrerá o seminário. Para se inscrever, é necessário preencher formulário online. A participação é gratuita e as vagas são limitadas.

A abertura contará com a participação dos presidentes do Sinduscon-BA, Carlos Henrique de Olveira Passos, e da Ademi-BA, Claudio Cunha.

A primeira palestra focará em duas iniciativas da Prefeitura de Salvador. O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) Verde visa incentivar empreendimentos imobiliários a implementarem ações e práticas de sustentabilidade em suas construções. Para isso, oferece descontos diretamente no IPTU, de acordo com a sua pontuação no Programa de Certificação Sustentável.

Os empreendimentos aprovados durante a fase de licenciamento conseguem de 25% a 40% de redução no custo da outorga onerosa, dependendo da pontuação conquistada no projeto – a chamada Outorga Verde.

Durante o seminário, o secretário da Cidade Sustentável e Inovação da prefeitura soteropolitana, André Fraga, explicará como as duas medidas funcionam e quais são suas vantagens.

A seguir, o CEO do Green Building Council (GBC), Felipe Faria, apresentará seu selo GBC Zero Energy Building, concedido a empresas que conseguem zerar o consumo de energia durante sua operação anual. Também serão abordadas as certificações GBC Casa e Condomínio, que passou por modificações, como a criação da categoria responsabilidade social.

Para encerrar, será feita uma simulação ao vivo de um empreendimento residencial na plataforma de certificação Edge, que conta com a chancela do Banco Mundial. O sistema permite calcular gratuitamente quanto o empresário precisa investir para conseguir o benefício.

O vice-presidente da área de Meio Ambiente da CBIC, Nilson Sarti, ressalta a importância do evento. “O objetivo é mostrar como os empreendimento podem deixar de ser apenas uma commodity e se diferenciar agregando valor, trazendo benefício de qualidade de vida aos clientes e às cidades”, diz.

O seminário tem interface com o projeto da CBIC “Finanças e Negócios Verdes para a Indústria da Construção”, em correalização com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai Nacional).

Serviço

Seminário “Como obter IPTU e Outorga Verde agregando valor ao seu empreendimento”

31 de maio de 2019 (sexta-feira)

Das 9h às 12h

Na Sede do Sinduscon BA – Rua Minas Gerais, 436, Pituba, Salvador/BA.