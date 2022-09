Irmão de Marília Mendonça sai de dupla sertaneja: 'Incapaz de tomar decisão'

Depois da morte da cantora Marília Mendonça, em novembro de 2021, o irmão da artista, Gustavo, tem passado por momentos difíceis em sua carreira. O rapaz, que faz dupla com o amigo Dom Vittor, decidiu sair da parceria para cuidar da vida pessoal e da saúde, que passa por momento delicado, segundo comunicado da dupla.

Através do Instagram, a dupla revelou, nesta quarta-feira (28), que o irmão da rainha da sofrência não vai seguir cantando com o parceiro e decidiu sair para não prejudicá-lo.

“Chegou a hora de me cuidar, entender tudo o que aconteceu, viver o que não vive, para poder seguir. Não sei se na música, hoje me sinto incapaz de tomar uma decisão olhando para o futuro. A minha prioridade é ficar perto da minha mãe, do meu sobrinho e acima de tudo de mim mesmo", comentou Gustavo.

Devido a morte de Marília, o irmão da cantora não conseguiu viver o luto por completo e, entre um palco e outro, desencadeou depressão e esofagite ajuda. "Os dois agradecem do fundo do coração todo apoio que receberam dos fãs, da classe artística e da mídia, mas entendem ser este o momento para encerrar o ciclo de Dom Vittor e Gustavo", diz um trecho do comunicado.