Campeão do ‘BBB 24’, baiano Davi fica atrás de Juliette em ranking do Google; entenda

Juliette é a vencedora do reality mais buscada no Google

Publicado em 20 de maio de 2024 às 12:16

Juliette e Davi Breito Crédito: Globo

Campeã do “BBB 21”, Juliette é a vencedora do reality mais buscada no Google, no Brasil, nos 30 dias seguintes à final. Davi, ganhador da edição deste ano, aparece em segundo lugar, superando Arthur Aguiar, do “BBB 22”. Ainda assim, o baiano teve 20% menos pesquisas que a cantora paraibana.

Entre os temas mais buscados relacionados a Davi estão a separação logo após a vitória e a consequente queda no número de seguidores, além da curiosidade em torno da participação dele em programas da TV Globo. A pesquisa foi encomendada pela coluna Play, do jornal O Globo.

O recorde de buscas pelo baiano nestes 30 dias após a saída do reality globo aconteceu no dia seguinte à final, quando ele chamou a então companheira, Mani Reggo, de “namorada”, no “Mais Você”. Em seguida, vem o dia 20 de abril, desta vez por conta das polêmicas sobre o relacionamento.