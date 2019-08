Irmãos proíbem Agnaldo Timóteo de ver filhos e amigos, diz site

Dois dos três irmãos do cantor Agnaldo Timóteo estão mantendo o artista isolado desde que ele recebeu alta. Agnaldo ficou 59 dias internado depois de passar mal na Bahia, antes de um show. Ele deixou o hospital em São Paulo para o qual foi transferido em 19 de julho.

Segundo o Extra, Agnaldo foi levado para casa de um dos irmãos em Jacarepaguá, no Rio, e está proibido de ver amigos e até a filha de 12 anos.

A ideia inicial era de que o artista voltasse para sua casa na Barra, onde mora com os filhos adotivos, incluindo a menina. que vive com ele desde que tinha 2 anos, mas isso não ocorreu. Agnaldo também foi afastado de Rosária, secretária e cuidadora que o acompanhava há 20 anos, diz o site. Ela também foi proibida de visitar Agnaldo no hospital.

Hospitalizado

O cantor sofreu um AVC em Barreiras, no oeste baiano, no dia 20 de maio e foi logo transferido para o hospital Roberto Santos, em Salvador.

No dia 8 de junho ele foi transferido para São Paulo, onde ficou no Hospital das Clínicas. Ele chegou a ficar dias na unidade de terapia intensiva (UTI) e a respirar com a ajuda de aparelhos.

Ele terá que fazer alguns meses de fisioterapia, para recuperar os movimentos das pernas, e também fonoaudilogia, para a voz. Ainda não há previsão para o artista voltar a fazer shows.