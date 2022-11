Itacaré recebe etapa do Brasil Surf Tour em novembro; confira datas

Campeão mundial da World Surf League (WSL) em 2015, o surfista Adriano de Souza, o Mineirinho, estará em Itacaré, litoral sul da Bahia, para acompanhar mais uma etapa do Brasil Surf Tour, que acontecerá de 10 a 12 de novembro.

Mineirinho é embaixador do BST e diretor técnico da competição que reúne surfistas amadores e profissionais de todo o país. A inscrição para participar da terceira etapa do BST em Itacaré pode ser feita através da plataforma Sympla (ou clicando aqui) e tem premiação total de R$ 80 mil por etapa.

A primeira etapa da competição aconteceu em junho de 2022 na praia de Maresias, litoral de São Paulo. Na sequência, o BST visitou Baía Formosa, no Rio Grande do Norte, e reuniu mais de 200 atletas, entre amadores e profissionais. O Brasil Surf Tour é uma competição com categoria única, divido entre masculino e feminino, e já tem data para chegar na etapa de Itamambuca, também em São Paulo, entre 2 e 4 de dezembro.

Entre os destaques do surfe baiano que estarão na etapa do BST, estão o atual campeão estadual Daniel Matos, Fabrício Bulhões, Davi Silva, Iago Silva e Júnior Santos.

Na classificação geral da categoria masculina, quatro deles são surfistas nordestinos, enquanto na disputa feminina cinco atletas ocupam posição no top 10 do BST até o momento.