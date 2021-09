Itaú anuncia que vai fechar Cine Glauber Rocha, na Castro Alves

O Espaço Itaú de Cinema - Glauber Rocha, na Praça Castro Alves, vai fechar. O complexo, com quatro salas de exibição, restaurante recém-inaugurado, livraria e lanchonete, mantido pelo Banco Itaú, entrou na lista vermelha da instituição financeira juntamente com as salas de Curitiba e Porto Alegre, que também serão fechadas. As unidades do Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo serão as únicas poupadas.

Em nota, o Itaú diz que as salas fechadas vinham operando com taxa de ocupação inferior a 20% desde 2019. Fontes do setor de audiovisual ouvidas pelo CORREIO, estimam que até o final deste ano, cerca de 300 salas de cinema das mais diversas bandeiras devem ser fechadas no Brasil até o final do ano gerando uma situação dramática para o setor.

Procurado, Claudio Marques, gestor do Glauber Rocha, diz que ele e o sócio Adhemar Oliveira vão continuar acreditando nos empreendimentos culturais no Centro de Salvador.

"O Cine Glauber vai renascer depois dessa pandemia, desse momento terrível, ainda com mais força. Espero realmente poder contar com o apoio de toda a nossa sociedade", afirmou.

O empresário aproveitou para agradecer ao Itaú pelos anos de parceria. "Eu agradeço ao Unibanco-Itaú pela parceria que viabilizou a construção e manutenção dessa sala de exibição que é tão importante para a nossa cidade. Esse prédio funciona como cinema desde 1919. Não é pouco", disse. "Construímos um empreendimento que foi capaz de transformar uma região preciosa e que estava abandonada. Hoje, há um novo cenário".

O Itaú afirma que vai investir mais em streaming. "A redução da operação física não representará diminuição de alcance das ações do Espaço Itaú de Cinema. Ao contrário, a rede está intensificando a atividade de difusão digital por meio de parceria com a plataforma de streaming Itaú Cultural Play, que oferece ampla programação gratuita de filmes e audiovisuais brasileiros na web", diz o texto.



Leia a nota completa divulgada pelo Itaú

O Espaço Itaú de Cinema está reorganizando sua estratégia de difusão de audiovisual no país. A nova diretriz prevê a intensificação de atuação em plataforma digital, para ampliar o alcance e acesso, e a revisão da rede física de salas de exibição.

Com a nova diretriz, a partir desta quinta-feira, dia 16, as salas das praças de Salvador, Curitiba e Porto Alegre, que vinham operando com taxa de ocupação inferior a 20% desde 2019, terão as suas atividades encerradas. As três unidades de São Paulo (Augusta, Frei Caneca e Shopping Bourbon), Rio de Janeiro e Brasília permanecem funcionando.

Com a nova configuração, a rede passa a contar com cinco complexos e 40 salas. São 25 em São Paulo (cinco na unidade Augusta, nove na unidade Frei Caneca e 11 na unidade Shopping Bourbon), nove em Brasília e seis no Rio de Janeiro. Deixam de integrar a rede 17 salas: quatro em Salvador, cinco em Curitiba e oito em Porto Alegre.



A redução da operação física não representará diminuição de alcance das ações do Espaço Itaú de Cinema. Ao contrário, a rede está intensificando a atividade de difusão digital por meio de parceria com a plataforma de streaming Itaú Cultural Play, que oferece ampla programação gratuita de filmes e audiovisuais brasileiros na web. Hoje a plataforma contempla 175 títulos dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal.

Com a sinergia entre a rede física e a plataforma digital, o Espaço Itaú de Cinema exibirá projetos curatoriais no Itaú Cultural Play, iniciativa inaugurada em agosto com a exibição da Mostra Ugo Giorgetti, que fica em cartaz até outubro. Novos filmes com esta assinatura serão exibidos a cada dois meses.

A participação do Espaço Itaú de Cinema no mundo digital deverá ser intensificada com o tempo, ampliando a oferta tanto de filmes quanto de mostras e festivais para todos os cantos do país.