Ivete comemora aniversário de gêmeas: 'meu coração não aguenta tanta felicidade'

Ivete Sangalo compartilhou com os fãs uma foto do aniversário das gêmeas Marina e Helena, comemorado neste fim de semana, na casa dela, no bairro do Campo Grande. Na imagem, ela, o marido e os filhos usam roupas da mesma estampa.

O tema do aniversário foi Carnaval e teve uma decoração bem colorida. O almoço teve buffet assinado por Patrícia Prazeres, da Dedo de Moça. O almoço foi em clima de Carnaval, com todos os convidados fantasiados e rolou no salão de festas do luxuoso Mansão Morada dos Cardeais.

No Instagram, Ivete comemorou mais um ano de vida das gêmeas. "Todo dia é dia de celebrar o amor e a felicidade! Nossos filhos, nossos amores, bênçãos, sorte e alegria. Nossas princesas completam 2 anos , e meu coração não aguenta de tanta felicidade. Deus tão bom , tão maravilhoso conosco", escreveu.