Ivete Cupido Sangalo: conheça a história de casais gays que foram unidos pela cantora

Além de ser bastante popular e ter conquistado fãs em todas as classes sociais e nas mais diversas faixas etárias, a cantora Ivete Sangalo é considerada uma espécie de “cupido” para diversos casais que sempre que podem revelam nas redes sociais ou então a amigos em comum ter conhecido suas caras metades num show da artista. Isso ficou muito comum durante as apresentações nas festas LGBTQIA+, por exemplo.

Recentemente durante show da turnê Tudo Colorido na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro, tive o prazer de conhecer o jornalista gaúcho Marcelo Cosme, de 42 anos, apresentador do “Em pauta”, da GloboNews e seu marido o médico mineiro Frankel Brandão.

Marcelo lançou há pouco o livro "Talvez você seja... Desconstruindo a LGBTfobia que você nem sabe que tem” (Editora Planeta) muito bem recebido pela crítica e publico em geral. O jornalista, que também é âncora do “BRTV” (exibido nas parabólicas entre as novelas das seis e das sete da Globo) comentou que “não recebe mensagens apenas de pessoas LGBTQIAP+, mas também de pais, irmãos e amigos querendo dividir histórias comigo e me ouvir”.

No final do show de Ivete todos foram recebidos pela cantora em seu camarim, quando Marcelo fez a revelação de que tinha conhecido seu marido durante um show da artista. Ivete comentou que sabia de muitos casamentos que ela, sem querer, teria proporcionado. Naquele momento ela tinha a confirmação de dois personagens envolvidos.

Frankel, Ivete e Cosme - Foto: Acervo Pessoal

Curioso e interessado procurei Marcelo Cosme para saber de como tudo aconteceu. E ele, gentilmente me contou com detalhes:

“A gente tinha amigos em comum, mas não conhecíamos. Há muito tempo, os mesmos amigos, durante uns dez anos. O Frankel é de Belo Horizonte eu sou do Rio Grande do Sul e morávamos no Rio. Ai eu fui para São Paulo trabalhar e fazer um plantão do Jornal Hoje. E ele também foi por acaso. Coincidentemente fomos no mesmo show e não sabíamos que tínhamos amigos em comum. Quando chegamos nesse show estava com um amigo meu e, quando olho para trás, esse meu amigo estava conversando com um cara que era o Frankel. E ai nos conhecemos nesse show, em novembro de 2019, acabou que nessa mesma noite fomos para a casa desse nosso amigo em comum e descobrimos que tínhamos outros amigos também’.

Dado o primeiro passo, a história começou a render. E o universo começou a conspirar, como explicou na sequência Marcelo Cosme:

“Só que no outro fim de semana, tinha um show de Ivete no Rio de Janeiro e o Frankel voltou para o BH e eu para o Rio. Ai eu pensei vou chamar esse cara para ir no show da Ivete, pois tenho uma desculpa. Então eu disse a ele: tenho dois ingressos para uma entrada vip mas você tem que vir para o Rio e ficar lá em casa. Ele topou, veio para o Rio e o nosso segundo encontro foi uma semana depois também num show de Ivete. A partir dai passamos a nos encontrar com mais frequência e começamos a namorar. Por isso a gente brincava que ela era meio madrinha antes mesmo de ela saber. Até que no show do sábado (7 de maio) no Rio de Janeiro a gente a conheceu pessoalmente pela primeira vez e então revelamos a história”.

Niltinho Simões Filho, Ivete Sangalo e Arthur Silva (Foto: Acervo Pessoal de Niltinho)

Esses encontros nos shows de Ivete e enfim, quando ela pode saber da nossa história reforçaram ainda mais o carinho deles pela artista. “A gente admira ela por inúmeros motivos inclusive por isso também, porque de alguma forma sem saber ela ter colaborado por essa paixão, esse amor, esse casamento” concluiu Marcelo Cosme que promete vir o mais breve possível a Salvador para uma nova lua de mel.

Também nesse último show de Ivete Sangalo no Rio de Janeiro, outro casal revelou que Ivete também tinha sido uma espécie de “cupido’. Trata-se do baiano Nilton Simões Filho, que faz parte do quadro de advogados da TV Globo e do carioca Arthur Silva, cervejeiro da Ambev. Só que eles dois já conheciam Ivete. Inclusive fomos a um show dela em Montevidéu (Uruguai) quando ela estava grávida das gêmeas Helena e Marina. Mas foi só nesse mesmo dia em que Marcelo Cosme falou para Ivete que também houve a revelação por parte dos dois. E como foi que tudo começou? Niltinho como os chamam seus amigos o chamam, também revelou ao Baú do Marrom:

“Foi em 27 de maio de 2016, durante a turnê de Ivete pela Europa, que eu e Arthur nos conhecemos. Na ocasião, Ivete comemorava seu aniversário de 44 anos com um show histórico em Amsterdam, na Holanda, com ingressos esgotados. “Nos vimos pela primeira vez na estação central de Amsterdam. O coração disparou, não sabia o que fazer. Nos reencontramos no meio do show e foi aos embalos de “Zero a Dez” - parceria de Ivete com Luan Santana - que o amor se concretizou. Alguns dias após o show, Arthur viria a enfrentar um dos momentos mais difíceis de sua vida: a perda precoce de sua mãe”, revelou Niltinho.

Porém a dor foi amenizada por seu novo amor, que prontamente introduziu os ensinamentos do médium Divaldo Franco sobre a imortalidade da alma. Esse encontro, segundo Niltinho “estava realmente predestinado”. O casal que hoje mora no Rio de Janeiro planeja se casar no mês de junho, em Lisboa, aos embalos de Ivete, que se apresentará no Rock in Rio comemorando seus 50 anos.