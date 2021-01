Ivete e Claudia farão live na semana em que aconteceria o Carnaval 2021 

Claudia Leitte e Ivete Sangalo (Foto: Sérgio Zalis - TV Globo)





Apesar do Carnaval deste ano ter sido cancelado por causa da covid-19 e em respeito à vida - o que é o mais importante - o folião poderá curtir a festa, com toda segurança, dentro de casa. Um passarinho soprou no ouvido deste colunista que está sendo formatada a Live das Lives, reunindo as divas Ivete Sangalo e Claudia Leitte, com transmissão pelos canais oficiais das cantoras no YouTube, na semana em que aconteceria o Carnaval 2021. Isso mesmo.

As duas artistas, com suas respectivas bandas, vão preparar um repertório tipo arrasa quarteirão para o folião cantar e dançar, como se estivesse em um dos circuitos da folia baiana, correndo atrás do trio elétrico. Pelo menos, vai aplacar a vontade de muita gente de estar na avenida. Enquanto o vírus não for embora e a vacina não chega, só nos resta ficar em casa, respeitando todas as convenções: evitando aglomeração, usando máscara (sempre) e álcool em gel. E não perder a esperança.





Camaleão faz abadá especial para foliões

Um dos blocos mais desejados pelo folião em todo o Brasil, o Camaleão, pela primeira vez em 42 carnavais, não vai desfilar durante, já que a festa foi cancelada devido à pandemia. Mas os foliões não vão ficar na mão. O bloco comandado pelo cantor Bell Marques e a Central do Carnaval mandaram confeccionar um abadá exclusivo, que será entregue na casa de todos que compraram o carnê para a festa este ano, mas não cancelaram, confirmando a presença no desfile do Carnaval de 2022. O anfitrião, Bell Marques, mandou uma mensagem através da Central: “A folia foi adiada em 2021 devido à pandemia do covid-19 , mas a energia que nos move, as boas memórias e a vibração positiva que nos une, nos mantém conectados e cheios de alegria. No Carnaval 2022 eu quero esse abraço. Camaleone-se. Viva essa experiência”, afirma.





Antonio Risério e Gustavo Falcon lançam livro juntos

Bahia de Todos os Cantos, Uma Introdução à Cultura Baiana, é o livro escrito a quatro mãos por duas feras: o antropólogo e poeta Antônio Risério e o sociólogo e jornalista Gustavo Falcón. O lançamento será no dia 16 de janeiro, através de evento online no Youtube da Editora Solisluna, às 10h. Trata-se de “um estudo geral que abre caminho para uma compreensão mais clara e profunda das realidades culturais da Bahia”, explica o ensaísta Antônio Risério. “Pensado como um guia para a leitura da singularidade cultural da Bahia, o trabalho está amparado em boa e farta bibliografia e inaugura uma espécie de sociologia das formações interioranas, recuperando a diversidade e riqueza da nossa história vista a partir das várias regiões sócio-culturais do estado”, completa Gustavo Falcón. O livro está ilustrado com fotos de época e tem capa do designer Enéas Guerra e projeto gráfico de Valéria Pergentino e Elaine Quirelli.



Dan Valente comemora visualizações do seu novo CD

O novo CD do cantor Dan Valente, lançado no finalzinho de 2020, já ultrapassou meio milhão de views. O Piseiro do DV – 2 está disponível em todas as plataformas musicais. “Eu estou muito feliz com o resultado desse novo trabalho. Os fãs continuam abraçando e cantando as canções, especialmente Yasmin”, comenta o artista. Para quem ainda não conferiu esse novo trabalho, basta acessar https://www.suamusica.com.br/piseirododv2.





TUM-TUM-TUM*

1 Felicidade Black V (Cinco) é a nova música de Lucas e Orelha. A dupla faz um resumo “de personalidades pretas que deixaram um legado e uma história um aprendizado para a nossa sociedade”. A letra fala de importantes artistas negros como Grande Otelo, Mussum, Iza, Elza Soares, Pelé, Michael Jackson, Malcom X e Marielle Franco, entre outros.

2 Chega hoje às plataformas digitais o single Atrevida, da cantora baiana Nêssa, com participação de O Poeta. O lançamento chega com direito a clipe dirigido por Edgar Azevedo. A faixa é a primeira que a cantora disponibiliza do seu novo projeto, Bota no Repeat, com uma série de músicas inéditas. Atrevida sai pelo selo Isé, com distribuição da Musequal.

3 Lançada originalmente na época em que ele era vocalista do Jammil, a música Tantas Vezes, de Tuca Fernandes, ganhou um novo arranjo em voz, violão e piano, além de um clipe. É mais um trabalho do artista nesse período de pandemia. “Carregada com muito sentimento e muita energia, trouxe essa nova versão com um objetivo: vamos pensar no amor”, afirma Tuca.