Ivete ganha bolo de aniversário da família durante show em Portugal

Aniversariante deste sábado, Ivete Sangalo teve uma noite cheia de amor familiar durante seu show em Lisboa, na noite desta sexta-feira do Brasil (26), à meia noite de Portugal. Em cima do palco, ela foi surpreendida com uma homenagem feita pelo filho, Marcelinho Sangalo, e os irmãos Cynthia e Ricardo Sangalo. O trio providenciou um bolo e subiu ao palco para abraçá-la, iniciando as comemorações.

"Já é meia-noite em Lisboa! É aniversário de mainha! ", escreveu a cantora na publicação.

A artista nascida em Juazeiro, no norte da Bahia, completa 51 anos no sábado (27) e, devido ao fuso horário de quatro horas de diferença, a data já é comemorada em Portugal.

Com o carisma de sempre, Ivete prometeu cortar o bolo e distribuir para o público lisboeta, que lotou o espaço para prestigiar a brasileira. O vídeo foi publicado nas redes sociais da cantora. O show na capital portuguesa foi o último da mini turnê dela pela Europa. Os artistas Ana Castela e Gustavo Miotto prestigiaram a apresentação.

Leia mais em Alô Alô Bahia